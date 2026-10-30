Заменит лекарства и бег: какое простое упражнение в полной неподвижности быстро снижает давление

Спортзал / иллюстративное фото / © Getty Images

Реклама

Большинство людей привыкли считать, что для эффективного снижения артериального давления нужно постоянно двигаться — бегать, много ходить пешком или похудеть. Однако новое исследование, опубликованное в авторитетном издании BMJ Open Sport & Exercise Medicine, доказывает обратное: один из действенных способов нормализовать давление требует почти полной неподвижности.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Реклама

Учёные из Кентерберийского университета Церкви Христа выяснили, что упражнение «Сидение у стены» (сидение у стены без опоры под ягодицами) эффективно снижает артериальное давление. Участники исследования выполняли его три раза в неделю по восемь минут за сеанс, и уже через месяц их систолическое давление снизилось в среднем на 9,5 мм рт. ст., а диастолическое — на 5,5 мм рт. ст.

Реклама

Этот эффект схож с действием стандартной дозы лекарства от гипертонии. В то же время для сохранения результата тренировки необходимо продолжать заниматься хотя бы раз в неделю, ведь после их прекращения показатели давления возвращаются к исходному уровню.

Что происходит с организмом во время выполнения упражнения «Сидение у стены»

При удержании статической позы мышцы интенсивно сокращаются, не изменяя своей длины — это называется изометрической нагрузкой. Находясь в таком состоянии, человек противостоит силе тяжести, что стимулирует кровообращение.

Крупный анализ 270 научных исследований, опубликованный в Британском журнале спортивной медицины, подтвердил, что такие изометрические упражнения, как сидение у стены или сжатие эспандера, снижают систолическое давление более чем на 8 мм рт. ст.

Это почти вдвое эффективнее обычных аэробных тренировок, таких как бег или езда на велосипеде, а новые данные подробно демонстрируют скорость наступления эффекта и необходимую регулярность для его поддержания.

Реклама

Какие еще упражнения могут помочь

Помимо упражнения «Сидение у стены», полезными могут быть и такие упражнения, как:

планка,

вис на перекладине,

отталкивание от стены

удержание тяжелых предметов, например, пакетов с продуктами.

Во время выполнения таких упражнений мышцы интенсивно работают без движения, сжимая мелкие кровеносные сосуды и временно повышая артериальное давление из-за учащенного сердцебиения.

Однако настоящая «магия» происходит во время расслабления: когда напряжение спадает, кровь стремительно возвращается в сосуды, стимулируя выделение оксида азота, который расширяет их. Благодаря регулярному повторению этого процесса сосудистая система адаптируется, учится эффективнее расслабляться и обеспечивает долгосрочное снижение давления.

Эффективность изометрических упражнений в борьбе с повышенным давлением уже доказана учёными, а их выполнение занимает минимум времени. Если сидение у стены кажется сложным, подойдет сжатие эспандера или удержание веса на вытянутых руках.

Реклама

Впрочем, из-за кратковременного скачка давления во время напряжения людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или неконтролируемой гипертонией обязательно следует проконсультироваться с врачом. Важно помнить, что такие занятия не заменяют полноценную физическую активность или прием назначенных лекарств, а лишь дополняют их. В то же время для людей с дефицитом времени или ограниченной подвижностью статические упражнения становятся идеальным способом укрепить здоровье без лишних усилий.

Отметим, что резкую электрическую «боль» по позвоночнику при наклоне головы называют симптомом Лермитта, и она может быть ранним признаком рассеянного склероза.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров