Занятия спортом могут навредить зубам: стоматолог объяснил почему

Бег / © pexels.com

Реклама

Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на здоровье, однако некоторые привычки во время тренировок могут неожиданно сказаться на состоянии зубов. Стоматолог Марк Бурхенне заявил, что дыхание ртом при физических нагрузках может повышать риск развития кариеса.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам врача, во время бега, езды на велосипеде или интенсивных тренировок многие переходят на дыхание ртом. Это приводит к пересыханию полости рта и уменьшению количества слюны.

Реклама

«Здоровый зуб — это зуб, который постоянно омывается слюной», — объяснил Бурхенне.

Он отметил, что слюна помогает нейтрализовать кислоты, смывает остатки пищи и обеспечивает зубную эмаль минералами, необходимыми для ее восстановления. Когда ее становится меньше, кислотность во рту может повышаться, создавая благоприятные условия для развития бактерий, вызывающих кариес.

Почему сладкие спортивные перекусы могут усугубить ситуацию

Особое внимание стоматолог обратил на популярные среди спортсменов сладости и энергетические перекусы.

По его словам, наибольшую опасность представляет не столько количество сахара, сколько продолжительность его контакта с зубами.

Реклама

«Важно не только то, сколько сахара вы потребляете, но и то, как долго он остается на зубах», — подчеркнул врач.

После сладких перекусов он рекомендует прополоскать рот водой, чтобы снизить влияние сахара на эмаль.

Как защитить зубы во время занятий спортом

Бурхенне советует поддерживать достаточный уровень гидратации, употреблять воду с электролитами, а после тренировок при необходимости использовать жевательную резинку с ксилитом, стимулирующую выделение слюны.

Также стоматолог рекомендует обратить внимание на зубные пасты с реминерализующими компонентами и, если это уместно и после консультации с врачом, работать над формированием носового дыхания.

Реклама

В то же время эксперт отмечает, что физическая активность остается важной составляющей здорового образа жизни, а приведенные рекомендации призваны помочь лучше заботиться о здоровье полости рта во время занятий спортом.

Напомним, лучшее время для тренировок в жару — до 10:00 и после 17:00. При высоких температурах организм работает более интенсивно, быстрее теряет электролиты с потом, поэтому важно пить воду, уменьшать интенсивность, следить за частотой сердцебиения и избегать признаков перегрева. Постепенная адаптация к жаре в течение нескольких дней помогает.

Новости партнеров