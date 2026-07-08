Запах может "обмануть" мозг: ученые обнаружили аромат, который повышает выносливость во время тренировок

Аромат шоколада увеличивает силу и выносливость спортсменов / © Associated Press

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Международная группа ученых выявила неожиданную способность кондитерских ароматов существенно повышать физическую выносливость при выполнении интенсивных силовых упражнений натощак. Лабораторные эксперименты доказали, что простое вдыхание запаха шоколада между подходами позволяет сделать значительно большее количество повторений без субъективного усиления ощущения усталости.

Об этом пишет Earth.com.

Детали эксперимента и потрясающие результаты

Для проведения исследования команда привлекла двадцать трех мужчин старше двадцати лет со средним уровнем физической подготовки. Главным условием участия был суровый отказ от любой еды не менее чем за десять часов до визита в лабораторию. Испытуемые садились за классический тренажер для разгибания ног и выполняли силовые движения до полного мышечного отказа. Каждый участник возвращался в лабораторию трижды для тестирования различных ароматов: темного шоколада (90% какао), молочного шоколада (60% какао) и обычной воды в качестве нейтрального маркера.

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Перед началом и между каждым подходом исследователи подносили к носу спортсменов специально подготовленную жидкость с подходящим запахом. Результаты оказались поразительными: под влиянием аромата темного шоколада мужчины выполнили в среднем на восемнадцать разгибаний ног больше, чем с водой, а с молочным – на девять больше. Поскольку рабочий вес на тренажере оставался неизменным, мышцы каждый раз получали совершенно одинаковую физическую нагрузку.

"Наблюдать существенное увеличение количества повторений без того, чтобы спортсмены чувствовали, что они прилагают больше усилий, - это увлекательный психобиологический результат", - отметил ведущий автор исследования, доцент факультета спорта и физических упражнений Университета Малайи в Куала-Лумпуре Мохамед Нашрудин бин Нахарудин.

Ученых больше заинтересовал тот факт, что по стандартной десятибалльной шкале оценки тяжести выполнения упражнений показатели испытуемых росли лишь по мере физической усталости, и запах под носом никак не влиял на эти субъективные цифры. То есть значительное увеличение количества повторений далось спортсменам без ощущения дополнительного напряжения.

Темный и молочный: разная реакция организма

Интересно, что два вида кондитерских изделий сработали по совершенно разным физиологическим механизмам, что четко подтвердилось оценкам аппетита самих участников. Перед началом подъемов они отмечали свой уровень голода, сытости и желания поесть на специальной скользящей шкале. После вдыхания экстракта с 90 процентами какао спортсмены фиксировали резкое понижение чувства голода и усиление чувства сытости. Сладкий молочный вариант оставил сигналы голода нетронутыми, но значительно повысил уровень общего удовольствия — мужчины оценили этот запах как самый приятный.

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Команда экспертов объясняет это разделение через призму биологического ожидания. Горький и интенсивный аромат действует как мощный триггер, сигнализирующий о приближении тяжелой и калорийной пищи и заставляющий организм вести себя так, словно он уже начинает сытную трапезу. Сладкий запах сработал иначе: он действовал как психологическое вознаграждение, улучшал настроение во время изнурительной работы и побуждал мужчин сделать еще несколько повторений на эндорфинах.

«Запах темного шоколада служит заученным сигналом о насыщенной и очень сытной пище, по сути вводящей систему в состояние ожидания сытости», — объяснил Мохамед Нашрудин бин Нахарудин.

Цефалическая фаза и перспективы в спорте

Вся эта сложная биохимическая магия не нуждается в попадании реальной пищи в желудок. Ученые называют этот процесс цефалической фазой – своеобразным стартом пищеварения в мозге, когда только вид или запах блюда запускают выделение слюны, желудочной кислоты и гормонов. Современные исследования уже доказали существование прямой нейронной связи от носа до гипоталамуса (мозгового центра голода), способного притуплять аппетит. Полные результаты этой научной работы были опубликованы в академическом журнале Frontiers in Physiology.

Эти выводы идеально дополняют известный в спортивной медицине трюк с полосканием рта сладким углеводным напитком без его глотания. Рецепторы фиксируют сахар, мозг получает сигнал о поступлении энергии и атлет может работать интенсивнее. Авторы признают, что их исследование имеет определенные ограничения: оно было небольшим, охватывало только мужчин и фокусировалось на одном упражнении без измерения гормонального фона. В то же время полученные данные открывают перспективы использования знакомых пищевых ароматов в качестве бесплатного и действенного инструмента для улучшения качества силовых тренировок во время утреннего голодания.

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Темный шоколад с содержанием какао не менее 85% содержит много антиоксидантов, меньше сахара и может положительно влиять на работу сердца, сосудов и мозга . Главное правило – выбирать качественный продукт и соблюдать умеренность.

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