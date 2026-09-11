Запаситесь ими осенью: 5 овощей, богатых клетчаткой и витаминами

Какие овощи богаты клетчаткой: 5 лучших вариантов на осень / © Associated Press

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Осенью стоит обратить внимание на сезонные овощи, которые помогают увеличить количество клетчатки в рационе. Диетологи назвали пять продуктов, которые не только хорошо насыщают, но и содержат важные витамины и минералы.

Об этом сообщило издание Eating Well.

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Клетчатка важна для нормальной работы пищеварительной системы, а достаточное её количество в рационе помогает дольше сохранять чувство сытости. По словам диетолога Элизабет Уорд, среди осенних продуктов особого внимания заслуживают свекла, брюссельская капуста, мускатная тыква и сладкий картофель. В список также вошла обычная тыква.

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Свекла

Один стакан свеклы содержит почти 4 г клетчатки. Кроме того, этот овощ является источником пищевых нитратов, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшению кровотока.

Диетолог Роксана Эхсани отмечает, что это свойство может способствовать лучшему поступлению кислорода и питательных веществ в мышцы. Красная свекла также содержит беталаины — фитонутриенты, придающие ей характерный насыщенный цвет.

Свеклу можно есть сырой, добавлять в салаты или запекать и сочетать с другими овощами и цельнозерновыми продуктами.

Брюссельская капуста

В стакане брюссельской капусты содержится около 4 г клетчатки. Она также является источником витаминов С и К.

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Витамин К участвует в процессах свертывания крови и важен для здоровья костей, а витамин С необходим для нормальной работы иммунной системы. Брюссельскую капусту можно добавлять в салаты, запекать в духовке или готовить в аэрогриле.

Мускатная тыква

Мускатная тыква отличается особенно высоким содержанием клетчатки — почти 7 г на стакан. Такая же порция содержит около 60 мг магния, который участвует в сотнях процессов в организме, в частности связанных с работой мышц и нервной системы, уровнем глюкозы и артериальным давлением.

Кроме того, мускатная тыква богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин А. Этот витамин необходим, в частности, для здоровья глаз и нормальной работы иммунной системы.

Этот овощ можно запекать, использовать для приготовления супов или добавлять в соусы.

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Тыква

Обычная тыква также содержит около 7 г клетчатки на стакан. Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают дольше сохранять чувство сытости, а сама клетчатка важна для здоровья сердечно-сосудистой системы и контроля уровня глюкозы в крови.

Кроме того, тыква содержит много бета-каротина и может обеспечить более 100% суточной потребности в витамине А.

Тыкву можно использовать не только для супов. Её добавляют в овсянку, выпечку, соусы и другие сладкие и соленые блюда.

Сладкий картофель

Один батат среднего размера содержит примерно 4 г клетчатки. В нем содержится как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, которая помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Батат также содержит витамины А и С. По словам Эхсани, часть питательных веществ содержится в кожуре, поэтому рекомендуется не снимать её во время приготовления, если это возможно.

Сладкий картофель можно запекать, добавлять в блюда с крупами и бобовыми или использовать для приготовления десертов.

Диетологи также советуют не ограничиваться только свежими сезонными овощами. Замороженные и консервированные продукты могут стать удобной альтернативой. А овощи, богатые жирорастворимыми витаминами и каротиноидами, стоит сочетать с небольшим количеством жира — например, оливковым маслом или орехами. Это помогает организму лучше усваивать соответствующие питательные вещества.

Напомним, что небольшое изменение ежедневного рациона может быть связано со значительно более низким риском развития гипертонии. Учёные выяснили, какой популярный продукт достаточно употреблять по одной горсти в день.

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