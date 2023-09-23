Запомните это: лучшее время завтрака, обеда и ужина для похудения

Узнайте, когда лучше есть, чтобы худеть. Оказывается, ученые определили точное время завтрака, обеда и ужина. И цифры вас могут удивить.

Когда речь идет о понижении веса, чаще всего люди говорят о том, что есть или не есть, но нужно также обращать внимание, когда вы употребляете продукты. В издании GoodTo рассказали, когда лучше завтракать, обедать и ужинать.

Действительно, соблюдение эффективной диеты, состоящей из продуктов, сжигающих жир, поможет вам сбросить лишний вес. Но если вы серьезно подойдете ко времени еды, это повлияет на то, насколько человек испытывает голод в течение дня. Об этом утверждает личная тренер Медди Бидулф. На самом деле никакого секрета не существует. Если вы хотите, чтобы на весе уменьшались цифры, нужно соблюдать дефицит калорий. Но существуют такие периоды, когда человеческий организм выбрасывает больше калорий без особого труда.

В какое время нужно есть, чтобы похудеть

Согласно исследованиям Университета Мурсии (Испания), лучшим временем для завтрака является период между 7:00 — 7:11 утра. Обедать нужно в районе 12:30 и 13:00, но лучшее время для дневного приема пищи ученые считают 12:38. А когда дело доходит до ужина, необходимо уложиться в период между 18:00 и 18:30, но оптимальное время — 18:14. При этом есть нужно немного.

А как насчет перекусов? Нашли ли ученые время для них? Да! Исследование показало, что перекусывать лучше в 11:01, 15:14 и 21:31. Это те моменты, когда сила воли человека может подводить и организм будет ощущать легкий голод. Ведущая научная сотрудница Food Marble, доктор Клер Шорт утверждает, что перекусывать следует тогда, когда образуется четырехчасовой перерыв между основными приемами пищи или после интенсивной тренировки.

Среди закусок лучше выбирать те, которые безопасны для фигуры. Это, по словам, специалистки, продукты богаты клетчаткой в сочетании с высоким содержанием белка. Так вы будете дольше ощущать сытость. Лучше заранее планировать свои перекусы.

Как похудеть, если вы "сова"

В какое время нужно есть, чтобы худеть / Фото: Pexels

Что же делать тем, кто физически не может проснуться в 7 утра, чтобы позавтракать? Клер советует таким людям завтракать не позже, чем через час после пробуждения. Так вы будете держать свои гормоны голода под контролем и дольше будете чувствовать сытость. Что касается времени, которое вы выбираете для того, чтобы поесть, доктор Шорт уверяет, что здесь важно соблюдать баланс. Главное распределить прием пищи так, чтобы сохранить энергию. Наши тела хорошо реагируют на рутину, поэтому идеально придерживаться обеда в 13:00 и ужина в 18:00, если это позволяет ритм жизни.

Также она не рекомендует пропускать прием пищи, даже если кажется, что так вы сможете похудеть. Например, из-за пропускания завтрака вес может наоборот увеличиваться, а метаболизм нарушаться. Если вы позавтракаете, то будете меньше чувствовать голод до обеда, что убережет от импульсивных перекусов.

2021 Университет Осаки провел исследование, которое показало, что люди, пропускающие обед или ужин, более склонны к набиранию лишнего веса. А еще это усугубляет ночной сон и сокращает его примерно на один час.

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