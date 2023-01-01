Запомнившиеся на всю жизнь ужасные ветрянка и ротавирус: истории людей, которым инфекции испортили важные мгновения

Война забрала у украинцев не один праздник или важное событие, которое не произошло из-за воздушных тревог, эвакуации, отсутствия родных людей рядом или просто нежелания праздновать сейчас.

Но люди адаптируются и, несмотря на обстрелы и обесточивание, возвращают в жизнь ценностные мгновения и семейные праздники. Но важные события нашей жизни способна испортить не только война, но и болезни. И не только похитить у нас самые ожидаемые праздники, но и привнести в жизнь нешуточные мучения от симптомов.

Об этом сообщает Минздрав.

Но от некоторых инфекций можно защититься вакцинацией — и врачи рекомендуют позаботиться о защите от заболеваний, которые способны испортить не только важные моменты, но и иметь последствия или осложнения на всю жизнь. О важности прививки в один голос говорят и герои историй - люди, которым ветрянка, паротит, ротавирус и корь испортили важные даты и заставили страдать.

Наталья рассказала, что ветрянка сорвала все ее планы на празднование 30-летия.

"Сын в садике заболел — а за ним все мы: я, муж и младший сын. Так что все мои планы отпраздновать юбилей так, чтобы запомнилось, и устроить с подругами девичник: пойти потусить, побывать на мужском стриптизе — так и не сбылись. До того, как мы заболели, все мои познания о ветрянке сводились к тому, что это — обычная детская болезнь, которой просто нужно переболеть. случае ветрянка показала свою "темную" сторону", - рассказала женщина.

"Все началось с одинокой сыпи. Я сразу поняла, что это ветрянка, потому что еще болел сын. Через несколько часов пузырьков уже стало больше, они начали чесаться. Но я все еще была настроена положительно и думала, что на этом и все. Даже радовалась, что на лице не очень много пятнышек, но прыщей все увеличивалось. Первую ночь я еще нормально спала, хотя уже температура поднялась до 38 градусов. Далее мне стремительно ухудшалось: прыщи продолжали появляться, были даже во рту. Я не могла есть, потому что во рту были болевшие прыщи. Все чесалось на столько, что хотелось сорвать с себя одежду и расчесать все. Несколько дней я лежала пластом, каждое движение вызывало смесь ада зуда и боли. До этого - температура 40 градусов, тело горело, хотелось пить , а пить было больно. Только перед Днем рождения мне стало немного легче… Поэтому свое 30-летие я даже отпраздновала - с бутылкой вина и суши, а еще — с температурой, чешущей сыпью и мыслями о том, что всего этого не было бы, если бы мы были привиты от ветрянки", - продолжила свой рассказ Наталья.

"Празднование таки запомнилось, а я извлекла урок — как важно прививаться, чтобы потом не жалеть потом об упущенных возможностях, планах и здоровье", - убеждена женщина.

А Марина рассказала историю о паротите.

"До сих пор вспоминаю, как в 9-м классе я, вслед за двоюродными братьями, заболела паротитом. Годы уже почти стерли из памяти все болезненные симптомы этой болезни. Но на всю жизнь в воспоминаниях осталась обида на болезнь за то, что из-за того, что через ее я пропустила ожидаемую свадьбу сестры, к которой мы готовились почти год. Как сейчас перед глазами: первые два дня я пролежала почти неподвижно в постели с раздутой шеей, которую не могла повернуть и высокой температурой. С одной стороны шею раздуло на столько, что кожа болезненно натянулась и казалось еще немного - и лопнет. Я не могла ничего есть и пить, потому что болела зона под челюстью, а во рту была такая сухость, что я не могла ничего проглотить", - вспомнила Марина.

Но как оказалось — все это можно было стерпеть по сравнению с тем, что началось на третий день. Воспаление из слюнных желез опрокинулось на уши – было ощущение, что через голову проходит разряд тока. Самый маленький миллиметр движения головой сразу отстреливал в ушах. На шестой день боль начала утихать. Стало легче жевать, снизилась температура. Повезло, что инфекция не поразила поджелудочную или нервную систему — так последствия паротита были бы гораздо хуже.

"Однако сказать, что болезнь прошла легко — не могу. Я до сих пор боюсь болезней ушей, берегу их. Помню, когда я поправилась и наконец встретилась с сестрой было так обидно слышать рассказы, как все веселились на празднике, где должна была быть и я, если бы не проклятый паротит. О котором я, кстати, никогда и не слышала до того. Я не знаю, вакцинировали ли меня от паротита. Уже во взрослом возрасте я узнала, какие тяжелые осложнения может иметь эта болезнь у непривитых, и как мне повезло, что меня это все прошло. Поэтому когда пришло время прививать моих детей — я не сомневалась в важности этого ни минуты", - объяснила украинка.

А Людмила заразилась ротавирусом на море.

Лето, море, каникулы – эти слова большинства людей внушают приятные воспоминания. У женщины они вызывают нечто похожее на легкую форму панической атаки и лишь одно воспоминание — ротавирус.

В конце августа она с семьей уехала на море на юг Украины. Это была запланированная и долгожданная поездка. Особенно этой поездки ждал 5-летний сын, который еще никогда не был на море. Первые три дня отпуска все было просто замечательно: идеальная погода, спокойное море, из которого сын не вылезал, красивая база отдыха.

"Вечером на четвертый день отпуска, когда малыш уже спал, мы с мужем сидели на балконе нашего номера и пили вино под шум моря — это был идеальный сценарий нашей 9 годовщины свадьбы, если бы не то, что началось через несколько часов. Под утро, о часа четвертого, я проснулась от того, что сын начал блевать. Через несколько минут началась диарея. Первые часы диарея и рвота были почти непрерывными и продолжались одновременно. Через часа два сын уже на столько истощился, что мы решили не переносили его в ванную во время очередного приступа, а справлялись в спальне. И если сначала мы еще как-то заботились, чтобы не запачкать номер, то через несколько часов этого ада просто перестали обращать внимание на грязь", - рассказала ужасные подробности инфекционного заболевания женщина.

Самое ужасное было то, что любая попытка напоить ребенка водой вызвала новый судорожный приступ рвоты такой силы, что у бедного ребенка поллица было в багровых кровоизлияниях. Даже на белках глаз лопнули сосуды.

"Я жалела сына и не слишком отпаивала, чтобы не вызвать снова страшное судорожное нападение. Это уже сейчас я знаю, что обезвоживание у малышей может угрожать жизни, и просто благодарю Бога, что у нас все прошло без серьезных нарушений. Под вечер рвота немного уменьшилась, но еще была диарея с сильной болью в животе и все еще очень тошнило. В полночь сын провалился в сон и проспал до обеда на следующий день. Я не спала всю ночь, боясь нового приступа рвоты и прислушиваясь, дышит ли он. пролежал в постели, периодически еще возникала рвота и была диарея. За эти дни ребенок очень ослаб, истощился и похудел. Пришлось вызвать врача, который поставил диагноз - ротавирусная инфекция", - объяснила Людмила.

Уже дома они пошли к врачу и выяснили, что от ротавируса можно было привиться. Женщина до сих пор карает себя, что из-за собственной небрежности и незнания ребенка так страдала.

А вот Дмитрий поделился историей о кори.

"Я никогда не был из тех людей, которые маниакально боятся вирусов и после прочитанного в интернете описания болезни испытывают все симптомы. Но все изменилось, когда моя жена забеременела. Тогда у нас была новая вспышка эпидемии кори, а моя жена не была вакцинирована. Я тоже нет этой прививки из-за медицинского отвода. Поэтому мы все 9 месяцев пытались избегать скоплений людей", - отметил мужчина.

9 месяцев прошли идеально, но, как говорится, не говори "Гоп!" пока не перепрыгнешь. За неделю до плановой даты родов у коллеги мужчины ребенок заболел корью.

"Об этом я узнал на кухне офиса, когда мы вместе пили кофе и говорили о разном - когда, бац, и невольно он оговаривается, что недели две назад его малыш принес из школы корь. После моих допросов, вакцинирован ли он - а оказалось он и знать не знает, есть ли прививка — я понял, что мне нужно идти на карантин… Да, в тот вечер я поехал не домой, а на дачу, где провел следующие три недели в полной изоляции (еще до того, как это стало массовым явлением).Но все это ничего, по сравнению с тем, сколько я пропустил: последние дни свободной бездетной жизни, которые мы с женой хотели провести в свое удовольствие, финальные приготовления квартиры к появлению нового человека, и, наконец, я так и не пошел на роды. Мы решили, что это слишком рискованно. Поэтому малого я увидел только через неделю после рождения", - признался Дмитрий.

К счастью, эта история завершилась хорошо: никто не заразился, жена прививалась от кори, а малыш получает все обязательные и рекомендованные прививки.

Календарь прививок, утвержденный МОЗ Украины

Напомним, что в Украине обязательны прививки против 10 болезней: коклюш, дифтерия, столбняк, корь, паротит, краснуха, туберкулез, ХИБ-инфекция, полиомиелит, гепатит В. График обязательных вакцинаций, утвержденный Министерством здравоохранения, изложен в Национальном календаре прививок.

Во взрослом возрасте обязательна ревакцинация против дифтерии и столбняка, которую необходимо проводить каждые десять лет на протяжении всей жизни. Также важно пройти полный курс прививки против COVID-19, ведь эта болезнь никуда не делась.

Необязательными, то есть такими, которые не гарантируются государством и сделать их можно за свой счет, являются прививки против ветряной оспы, ротавируса, менингококковой и пневмококковой инфекций, вируса папилломы человека, гепатита A.

Чтобы вакцинировать себя или ребенка, обратитесь к семейному врачу или педиатру по месту нахождения.

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Прививки в Украине

Напомним, что ранее речь шла о том, что Украина получила 190 тысяч доз вакцины БЦЖ против туберкулеза. Вакцины, относящиеся к Национальному календарю прививок, доступны для населения бесплатно.

К тому же мы писали о том, как соединить прививки подростков против коронавируса с другими вакцинациями. Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней безопасна и не перегружает иммунитет.

Заметим, что специально готовиться к прививке или ждать оптимального времени для них не нужно.

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