Запор чередуется с диареей: какие опасные болезни могут скрываться за этими симптомами

Запор чередуется с диареей / © Pixabay

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Колебания между запором и диареей — это не только неприятная и непредсказуемая проблема, которая существенно усложняет жизнь, но и повод задуматься о проблемах со здоровьем. Постоянные запоры и диареи могут указывать на ряд тревожных симптомов или заболеваний. Ни в коем случае не игнорируйте симптомы.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Постоянно понос и запор: что происходит с организмом

За расстройствами пищеварения могут скрываться как огрехи в питании, так и серьезные патологии. Консистенция и частота стула от природы не являются постоянными величинами, поэтому единичные сбои сами по себе не означают болезни.

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Но если проблемы со стулом приобрели системный характер, для установления точного диагноза придется отследить длительность симптомов, их связь с приемами пищи и наличие тревожных сигналов.

Поскольку частота и количество стула у людей отличается, вас должно насторожить то, что дефекация стала реже, а кал — труднопроходимым. В случае диареи ваш стул может напоминать воду и становиться постоянным.

Чередование этих двух состояний бывает разным: у одних людей несколько дней запора сменяются периодом расстройства, а у других консистенция меняется даже в течение суток. Механизмы этого явления также отличаются — это может быть как нарушение моторики кишечника, так и следствие специфического рациона, приема медикаментов или накопления каловых масс.

Почему запор чередуется с диареей

Есть несколько причин, по которым вы можете часто находиться в таком дискомфортном состоянии. Среди них:

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Синдром раздраженного кишечника : это одна из наиболее распространенных причин, связанная со сбоем во взаимодействии между мозгом и кишечником. При СРК меняется как регуляция моторики, так и чувствительность органа. Ключевой симптом — рецидивирующая боль в животе, которая обычно связана с дефекацией и сопровождается изменением частоты или формы стула, вздутием и чувством неполного стула. При смешанном типе СРК хронически чередуются оба состояния.

Стресс и психоэмоциональное напряжение : пищеварительная и нервная системы непрерывно коммуницируют через так называемую ось «мозг — кишечник». В стрессовых обстоятельствах у одних людей моторика резко ускоряется, что вызывает диарею, а у других, наоборот, затормаживается и приводит к запору.

Колебания в рационе и потреблении клетчатки : состав пищи прямо влияет на работу пищеварительного тракта. Если после «бедного» на волокна дня внезапно употребить большое количество сырых овощей, бобовых или цельнозерновых продуктов, кишечник ответит бурной реакцией. Резкое добавление волокон влечет за собой вздутие. Растворимая клетчатка помогает нормализовать стул, в то время как избыток жиров, кофеина или сахарных спиртов разжижает его, а хаотическое питание и дефицит жидкости провоцируют задержку.

Пищевая непереносимость и нарушения всасывания : неспособность организма усваивать определенные компоненты пищи часто провоцирует пищеварительный дискомфорт. Вас могут тревожить непереносимость лактозы, фруктозы или некоторых продуктов. Также стоит обратить внимание на целиакию — непереносимость глютена. Определять потенциальные раздражители лучше с врачом.

Влияние лекарств и биодобавок : железо и опиоидные обезболивающие провоцируют запоры, тогда как антибиотики и магниесодержащие средства нередко вызывают понос. Все лекарства и витамины пейте только по назначению врача.

«Парадоксальная» диарея при тяжелом запоре : жидкий стул может быть прямым следствием сильного запора. Когда в прямой кишке скапливается большое количество твердого кала, возникает так называемое каловое заклинивание. В таком случае жидкое содержимое кишечника просто просачивается мимо калового камня наружу. Это явление чаще всего встречается у пожилых или малоподвижных людей. Принимать закрепляющие препараты в этой ситуации категорически запрещено, поскольку это только усугубит состояние.

Воспалительные заболевания кишечника : болезнь Крона и язвенный колит сопровождаются хроническим воспалением пищеварительного тракта. Для них характерны поносы, боли в животе, похудение и появление крови в кале. Но при некоторых формах болезни Крона может появляться и запор.

Патологии толстой кишки: необъяснимое и долгое изменение привычного ритма дефекации может сигнализировать об органических поражениях: сужении просвета, воспалительных изменениях или опухолевых процессах. Рак толстой кишки может проявляться как постоянной диареей или запором, так и изменением их очередности. Хотя такие симптомы свойственны и многим безопасным состояниям, появление этих признаков в зрелом возрасте, особенно в сочетании с кровью в кале, анемией или наследственностью, требует обязательной колоноскопии.

Что еще стоит знать о поносе и диарее

Гормоны щитовидной железы контролируют общий метаболизм, в том числе и моторику пищеварительного тракта. В случае гипотиреоза наблюдаются систематические запоры, а при гипертиреозе — вас могут беспокоить поносы.

Сам по себе факт чередования двух состояний не является типичным симптомом патологии щитовидки, но если пищеварительные расстройства сопровождаются чувством зябкости или жары, быстрой усталостью, колебаниями веса и учащенным сердцебиением, врач обязательно должен назначить анализы на гормоны.

Во время первичного осмотра врач собирает детальный анамнез относительно частоты изменений дефекации, болях и связи симптоматики с рационом. Лабораторная диагностика обычно включает анализы крови, специфические тесты на антитела и измерение уровня фекального кальпротектина при подозрении на воспалительные заболевания кишечника. При необходимости назначают анализ кала, УЗИ или колоноскопию.

Если симптомы выражены слабо и отсутствуют тревожные признаки, нормализовать состояние можно изменением образа жизни:

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Ведите ежедневник в течение нескольких недель. Фиксируйте рацион, реакции организма и консистенцию кала. Урегулируйте режим питания и питьевой баланс. Постепенно увеличивайте количество растворимой клетчатки. Добавьте регулярную физическую активность и овладейте методиками преодоления стресса. Не принимайте бесконтрольно слабительные или закрепляющие средства.

Консультация терапевта или гастроэнтеролога необходима, если нестабильность дефекации длится более нескольких недель или регулярно возвращается. Особого внимания требуют случаи, сопровождающиеся постоянной болью в животе, сильным вздутием, ночной диареей, анемией или безосновательным похудением. Появление крови или черного дегтевидного кала — повод немедленно сдать анализы.

За срочной медицинской помощью нужно обращаться при появлении сильной нарастающей боли в животе, повторной рвоты, выраженного вздутия и полного отсутствия отхождения кала и газов. Также опасно обезвоживание на фоне выраженной диареи, о котором свидетельствуют сильная жажда, головокружение, сухость во рту и уменьшение объема мочи.

Запор: может ли он возникать от стресса

Напомним, мозг и желудочно-кишечный тракт находятся в постоянной взаимосвязи из-за вегетативной и энтеральной нервных систем. Во время стресса мозг выделяет гормоны, которые могут вызвать спазмы в пищеварительном тракте. Если спазм возникает только на одном участке толстой кишки, пищеварение замедляется, что приводит к запору, тогда как хронический стресс добавляет воспалительные процессы и образует замкнутый круг тревоги и расстройств.

Кроме непосредственного влияния на нервные сигнальные пути, стресс провоцирует обострение имеющихся патологий, таких как синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и язвенный колит. Ситуацию часто усложняет и изменение рациона: во время психологического напряжения люди чаще потребляют жирную пищу или сладости, забывая о достаточном количестве воды и клетчатки, что дополнительно ухудшает перистальтику.

Для преодоления проблемы специалисты рекомендуют комплексно сочетать симптоматическое лечение запора с минимизацией стрессового фактора. Помочь могут безрецептурные слабительные средства, регулярный сон, физическая активность, медитация, а также когнитивно поведенческая терапия для снижения тревожности.

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