Запрет на курение всем, кто родился после 2008 года: где вводят ограничения
Британский парламент поддержал закон, запрещающий курение новым поколениям. Это шаг к формированию общества без табачной зависимости.
В парламенте Великобритании поддержали законопроект, по которому хотят запретить курение всем гражданам, родившимся после 2008 года. Министры надеются, что законопроект о табаке и вейпах, который вступит в силу со следующей недели, поможет создать «некурящее поколение».
Об этом сообщает The Guardian.
В Великобритании запретили продажу сигарет и табака детям после 2008 года рождения
В законопроекте говорится, что все, кто родился с 1 января 2009 года, не будут иметь доступа к покупке табачных изделий. Легально купить их будет невозможно.
На следующей неделе законопроект получит королевское одобрение и станет законом официально. Работали над законопроектом долго — 1,5 года. Документ прошел поправки от обеих Палат парламента.
Министры Великобритании надеются, что новый закон существенно снизит уровень продаж табачных изделий и сделает население здоровее. К тому же курение населения существенно «бьет» по бюджету Великобритании.
К примеру, ежегодно в Англии происходит около 400 тысяч госпитализаций, связанных с курением, и еще 64 тысяч смертей. Это ежегодно обходится Национальной службе здравоохранения в 3 млрд фунтов стерлингов.
Общие расходы для общества в Англии составляют от 21,3 до 27,6 миллиарда фунтов стерлингов в год из-за потери производительности.
Министр здравоохранения Вес Стритинг назвал законопроект историческим.
«Дети в Великобритании станут частью первого поколения, свободного от курения, защищенного от зависимости и вреда на всю жизнь», — заявил Стритинг.
Принятие нового закона позволит министрам Британии усилить действующий запрет на курение в общественных местах — его хотят распространить на детские площадки, территории у школ и больниц.
Кроме того, в Великобритании запретят брендирование, продвижение и рекламу вейпов и никотиновой продукции для детей.
Запретили ли курение детям в Украине
В Украине действует строгий запрет на продажу табачных изделий, электронных сигарет и кальянов до 18 лет.
Скоро собираются рассмотреть ужесточение ограничений, таких как реклама табачных изделий в общественных местах и видимое размещение табачных изделий в супермаркетах.
Также в Украине вступил в силу закон, по которому запретили «привлекательные» добавки или упаковки для сигарет, вейпов и стиков.
Кроме того, в стране хотят запретить электронные сигареты. Законопроект более года ждет рассмотрения.
Сейчас родители украинских детей, которые курят, могут получить штраф от 850 до 1700 грн, а при повторном нарушении — до 5100 грн. В Украине запрещено курить на территории школ, больниц, кафе, детских площадок и общественного транспорта.