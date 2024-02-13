Заразился от кота: мужчина стал первым человеком, умершим от недавно открытого вируса

Вирус впервые был обнаружен у людей в 2015 году, при этом ученые все еще выясняют, как он передается.

В США мужчина стал первым, кто скончался от вируса под названием Аляскапокс.

Об этом сообщает The Telegraph.

Вирус тесно связан с оспой как разновидность рода Orthopoxvirus и впервые был обнаружен у людей в 2015 году. С тех пор было зафиксировано всего семь случаев заражения.

У мужчины, который умер, был ослаблен иммунитет и он проходил лечение от рака, что привело к осложнениям после инфицирования одного из поражений его кожи. Это привело к почечной недостаточности и, наконец, к его смерти в конце января.

По словам официальных лиц, он жил один в отдаленной части полуострова Кенай на Аляске и заразился после того, как его поцарапал бездомный кот.

Также читайте Чем можно заразиться от кошек: симптомы заболеваний и как уберечься

Впервые Аляскапокс был обнаружен в Фербенксе, Аляска, США и получил название AKPV, хотя считается, что он циркулировал и раньше. Считается, что он передается от мелких грызунов к людям и вызывает небольшие поражения кожи и легкие заболевания, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Пока нет никаких указаний на то, что это заболевание может передаваться между людьми. Несмотря на это, представители Министерства здравоохранения Аляски сообщили, что закрывание царапин кожи повязками является хорошей мерой пресечения.

Департамент здравоохранения Аляски также предупредил, что домашние животные, такие как кошки и собаки, "также могут играть роль в распространении вируса".

Научный сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона и преподаватель молекулярной вирусологии в Университете Эссекса доктор Статис Джотис отметил, что ученым предстоит пройти путь, чтобы выяснить, как передается вирус.

Читайте главные новости дня:

Он сказал: "Хотя мы знаем, что вирус распространяется у мелких грызунов, некоторые пациенты в прошлом предполагали, что их кусали пауки, кошки или собаки. Мы действительно не знаем, как это распространяется сейчас. Однако нет причин для беспокойства. Всегда приятно быть лучше информированным о нашем взаимодействии с дикой природой. Тщательное мытье рук с мылом или средствами на спиртовой основе помогает защититься от вирусов, а также распознать признаки инфекции".

Напомним, больная раком толстой кишки умерла после того, как хирургический робот прожег дыру в органе. Ее оперировали с помощью робота DaVinci.

Читайте также: