Заряжает энергией и улучшает настроение на 24 часа: работает лучше кофеина.

Для миллионов людей утро начинается с чашки кофе, а возможно и двух. Этот напиток кажется волшебным эликсиром, который придает силы, бодрит и заряжает энергией на весь день. Однако эффект кофе достаточно кратковременный, что очень разочаровывает. Но британские ученые обнаружили долговременный и безопасный способ поддерживать мозг в тонусе.

Это чудо-средство – простые физические упражнения. Исследование ученых показало, что физическая активность не только укрепляет тело, но и значительно улучшает работу мозга, особенно память, как краткосрочную, так и долгосрочную. Оказывается, утренние физические нагрузки или быстрая тренировка во время обеденного перерыва могут подбодрить значительно больше, чем несколько чашек кофе.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале "International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity", приняли участие 76 человек от 50 до 83 лет. Участникам прикрепили трекеры для мониторинга сна и физической активности, а также проводили ежедневные когнитивные тесты, оценивая внимание, память, реакцию и решение задач.

Ученые в ходе эксперимента анализировали данные о физической активности участников – умеренные и интенсивные нагрузки, легкую активность и сидячий образ жизни, а также информацию о сне, его длительности и фазах.

Было установлено, что только 30 минут умеренной или интенсивной физической активности способны улучшить как долгосрочную, так и краткосрочную память.

Как объясняют эксперты, когда мы двигаемся, наше тело начинает производить больше энергии, а высвобождающиеся эндорфины и норадреналин повышают уровень бодрости, улучшают настроение и делают нас более энергичными и внимательными.

Анализ данных участников эксперимента подтвердил, что хорошее настроение, возникающее после физической активности, может сохраняться до 24 часов, а показатели, связанные с сохранением памяти, остаются повышенными до 48 часов.

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