Защищают клетки и поддерживают здоровье: 7 фруктов с мощными антиоксидантами

7 фруктов с высоким содержанием антиоксидантов — список / © unsplash.com

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Фрукты могут стать одним из самых простых способов обогатить рацион антиоксидантами — веществами, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Некоторые фрукты особенно богаты такими соединениями, а также содержат клетчатку, витамины и другие питательные вещества.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

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Яблоки

Яблоки содержат кверцетин — антиоксидант, который, как считается, способствует защите организма от воспаления и окислительного стресса. Кроме того, эти фрукты являются источником клетчатки, витамина С и железа.

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Черника

Чернику считают одним из фруктов с самой высокой концентрацией антиоксидантов. Её характерный тёмно-синий цвет обусловлен антоцианами — растительными соединениями, которые помогают противодействовать повреждению клеток и воспалению. В ягодах также содержатся клетчатка и витамин С.

Сливы

Своим насыщенным фиолетовым цветом сливы также обязаны антоцианам. При этом в них содержатся фенольные соединения, способные защищать клетки от повреждений. Кроме того, сливы снабжают организм витамином С.

Гранаты

В гранатах содержится редкий антиоксидант пуникалагин. Его связывают с потенциальной пользой для здоровья кишечника, уменьшением воспаления и улучшением показателей холестерина.

Еще одна группа антиоксидантов, содержащихся в гранатах, — эллагитанины. Их потенциальные противораковые свойства изучались в лабораторных исследованиях, однако такие результаты не означают, что доказана способность гранатов предотвращать или лечить рак у людей.

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Чернослив

Сушеные сливы содержат фенольные кислоты, которые изучаются в связи с их возможной ролью в поддержании здоровья костей. В лабораторных исследованиях и экспериментах на животных фенольные соединения способствовали процессам формирования костной ткани.

Чернослив также богат полифенолами, которые могут благотворно влиять на микробиом кишечника.

Малина

В малине содержится ресвератрол — полифенольное соединение, которое изучают из-за его потенциальных антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Ягоды также богаты другими полифенолами.

Малина также является хорошим источником витамина С: одна чашка ягод содержит около 32,2 мг этого витамина.

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Клубника

Клубника содержит полифенолы, в частности антоцианы. Их связывают с поддержанием нормального артериального давления и уровня холестерина, а также со снижением воспалительных процессов.

Эти ягоды также богаты клетчаткой и витамином С. В одной чашке клубники его может содержаться больше, чем в апельсине.

Зачем организму антиоксиданты

Загрязнение воздуха, табачный дым и ультрафиолетовое излучение относятся к факторам, способствующим образованию свободных радикалов. Избыток этих нестабильных молекул может повреждать клетки.

Антиоксиданты помогают противодействовать этому процессу. К ним относятся, в частности, витамины С и Е, бета-каротин, каротиноиды, лютеин и ликопин.

В то же время больше не всегда означает лучше. Особенно это касается концентрированных добавок: например, высокие дозы бета-каротина связывали с повышенным риском рака легких у определенных групп людей.

Напомним, что привычные продукты для завтрака могут негативно влиять на здоровье печени. Диетологи рассказали, потребление каких блюд следует ограничить в утреннем рационе и чем их заменить.

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