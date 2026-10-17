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Защищают клетки и поддерживают здоровье: 7 фруктов с мощными антиоксидантами
Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от окислительного стресса. Рассказываем, какие семь фруктов являются источниками этих полезных соединений и чем они особенны.
Фрукты могут стать одним из самых простых способов обогатить рацион антиоксидантами — веществами, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Некоторые фрукты особенно богаты такими соединениями, а также содержат клетчатку, витамины и другие питательные вещества.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Яблоки
Яблоки содержат кверцетин — антиоксидант, который, как считается, способствует защите организма от воспаления и окислительного стресса. Кроме того, эти фрукты являются источником клетчатки, витамина С и железа.
Черника
Чернику считают одним из фруктов с самой высокой концентрацией антиоксидантов. Её характерный тёмно-синий цвет обусловлен антоцианами — растительными соединениями, которые помогают противодействовать повреждению клеток и воспалению. В ягодах также содержатся клетчатка и витамин С.
Сливы
Своим насыщенным фиолетовым цветом сливы также обязаны антоцианам. При этом в них содержатся фенольные соединения, способные защищать клетки от повреждений. Кроме того, сливы снабжают организм витамином С.
Гранаты
В гранатах содержится редкий антиоксидант пуникалагин. Его связывают с потенциальной пользой для здоровья кишечника, уменьшением воспаления и улучшением показателей холестерина.
Еще одна группа антиоксидантов, содержащихся в гранатах, — эллагитанины. Их потенциальные противораковые свойства изучались в лабораторных исследованиях, однако такие результаты не означают, что доказана способность гранатов предотвращать или лечить рак у людей.
Чернослив
Сушеные сливы содержат фенольные кислоты, которые изучаются в связи с их возможной ролью в поддержании здоровья костей. В лабораторных исследованиях и экспериментах на животных фенольные соединения способствовали процессам формирования костной ткани.
Чернослив также богат полифенолами, которые могут благотворно влиять на микробиом кишечника.
Малина
В малине содержится ресвератрол — полифенольное соединение, которое изучают из-за его потенциальных антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Ягоды также богаты другими полифенолами.
Малина также является хорошим источником витамина С: одна чашка ягод содержит около 32,2 мг этого витамина.
Клубника
Клубника содержит полифенолы, в частности антоцианы. Их связывают с поддержанием нормального артериального давления и уровня холестерина, а также со снижением воспалительных процессов.
Эти ягоды также богаты клетчаткой и витамином С. В одной чашке клубники его может содержаться больше, чем в апельсине.
Зачем организму антиоксиданты
Загрязнение воздуха, табачный дым и ультрафиолетовое излучение относятся к факторам, способствующим образованию свободных радикалов. Избыток этих нестабильных молекул может повреждать клетки.
Антиоксиданты помогают противодействовать этому процессу. К ним относятся, в частности, витамины С и Е, бета-каротин, каротиноиды, лютеин и ликопин.
В то же время больше не всегда означает лучше. Особенно это касается концентрированных добавок: например, высокие дозы бета-каротина связывали с повышенным риском рака легких у определенных групп людей.
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