Защищают от инсульта и снижают уровень "плохого" холестерина: эти фрукты следует есть каждый день

Если регулярно употреблять эти фрукты, можно не бояться за здоровье сердца, желудка и кишечника.

Наверное, нет такого человека, который не любил бы бананы. Этот тропический фрукт очень сладкий и вкусный. А еще бананы очень полезны для нашего здоровья, потому врачи советуют употреблять их как можно чаще. Рассказываем, что лечат бананы, какие самые полезные – желтые или зеленые.

Какая польза бананов, что лечат

Снижают давление. Тем, кто страдает гипертонией, обязательно нужно есть бананы. Они восполняют дефицит калия в организме гипертоников. Бананы также снижают риск инсульта, инфаркта и ишемической болезни сердца.

Тем, кто страдает гипертонией, обязательно нужно есть бананы. Они восполняют дефицит калия в организме гипертоников. Бананы также снижают риск инсульта, инфаркта и ишемической болезни сердца. Помогают от изжоги. Бананы – это природные антациды, соединения, связывающие кислоты. Поэтому фрукты помогают уменьшать симптомы изжоги.

Бананы – это природные антациды, соединения, связывающие кислоты. Поэтому фрукты помогают уменьшать симптомы изжоги. Предотвращают анемию и повышают гемоглобин. Бананы содержат большую часть железа, которое способствует выработке красных кровяных телец, поэтому оздоравливают кровь, предупреждая анемию.

Бананы содержат большую часть железа, которое способствует выработке красных кровяных телец, поэтому оздоравливают кровь, предупреждая анемию. Повышают уровень энергии. Бананы являются отличным перекусом в перерывах между основными приемами пищи. Один-два фрукта снабжают дополнительной энергией на длительный промежуток времени, так как содержат гликемические углеводы, витамины и минералы.

Бананы являются отличным перекусом в перерывах между основными приемами пищи. Один-два фрукта снабжают дополнительной энергией на длительный промежуток времени, так как содержат гликемические углеводы, витамины и минералы. Полезны для желудка. Бананы защищают стенки желудка от кислот и раздражений. Впрочем, врачи не рекомендуют употреблять фрукты тем, кто имеет язву желудка.

Бананы защищают стенки желудка от кислот и раздражений. Впрочем, врачи не рекомендуют употреблять фрукты тем, кто имеет язву желудка. Помогают от депрессии. Фрукты содержат мощную часть триптофана, который в организме превращается в серотонин. А серотонин делает людей счастливыми и гармоничными.

Фрукты содержат мощную часть триптофана, который в организме превращается в серотонин. А серотонин делает людей счастливыми и гармоничными. Бананы помогают от запора, так как содержат пищевые волокна, способствующие регулярному стулу.

так как содержат пищевые волокна, способствующие регулярному стулу. Успокаивают нервы. Если есть несколько бананов в день, они помогут урегулировать уровень сахара в крови, а витамин В, который содержится во фрукте, успокоит и уравновесит.

Если есть несколько бананов в день, они помогут урегулировать уровень сахара в крови, а витамин В, который содержится во фрукте, успокоит и уравновесит. Бананы регулируют температуру тела. Во время летнего зноя можно съесть два банана, чтобы снизить температуру своего тела. Также фрукты можно есть при болезнях, сопровождающихся повышением температуры.

Какие бананы полезнее – желтые или зеленые

Врачи однозначного ответа на этот вопрос не дают, все зависит от индивидуальных предпочтений.

Чтобы наладить работу кишечника, медики рекомендуют употреблять желтые и зеленые бананы. Спелые бананы желтого цвета также положительно влияют на работу желудка, так как имеют мягкую, легко усваивающуюся клетчатку.

Зеленые бананы помогают надолго сохранить ощущение сытости благодаря содержанию нерастворимых волокон. Хотя они содержат гораздо меньше углеводов и более терпки на вкус. Поэтому их рекомендуется комбинировать с другими продуктами – мясом, луком, чесноком, имбирем, болгарским перцем.

Зеленые бананы можно есть сырыми, но чаще всего их запекают, жарят на гриле и обрабатывают паром. Такие фрукты хорошо употреблять со специями: куркумой, горчицей и тмином.

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