Защита от болезни Альцгеймера: ученые обнаружили неожиданную пользу популярного ореха

Обычный арахис может защитить мозг от возрастных изменений: что обнаружили учёные / © Associated Press

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Регулярное употребление арахиса может благотворно влиять на работу мозга и процессы, связанные с памятью. Учёные обнаружили, что этот продукт улучшает реакцию определённых участков мозга на инсулин, нарушение которой связывают с возрастным ухудшением когнитивных функций и болезнью Альцгеймера.

Об этом сообщает The Independent.

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Новое исследование, опубликованное в научном журнале Food & Function, показало, что регулярное употребление арахиса может быть полезно для мозга пожилых людей. В частности, ученые зафиксировали изменения в областях, ответственных за формирование памяти.

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Инсулин не только регулирует уровень сахара в крови, но и способствует развитию нервных клеток и их взаимодействию между собой. Однако с возрастом чувствительность мозга к этому гормону может снижаться, что связывают с ухудшением памяти и других когнитивных способностей.

Как арахис влияет на мозг

В исследовании приняли участие 31 здоровый человек в возрасте от 60 до 75 лет. В течение 16 недель участники ежедневно съедали по 60 граммов несоленого арахиса, обжаренного вместе с кожурой. В контрольный период они полностью отказывались от этого продукта.

С помощью магнитно-резонансной томографии ученые сравнили показатели работы мозга при различных режимах питания.

Результаты показали, что после 16 недель употребления арахиса общий кровоток в мозге увеличился примерно на 4%. Кроме того, исследователи зафиксировали улучшение реакции на инсулин в областях, связанных с памятью, в частности в гиппокампе.

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Автор исследования Питер Йорис пояснил, что такие изменения могут быть одним из механизмов положительного влияния арахиса на когнитивные функции.

Почему арахис может быть полезен

По мнению учёных, потенциальная польза арахиса объясняется сочетанием нескольких питательных веществ. Он содержит ненасыщенные жиры, клетчатку, витамины, минералы и биологически активные растительные соединения.

Кроме того, арахис богат растительным белком и аминокислотой L-аргинином, которая участвует в образовании оксида азота. Это вещество может способствовать процессам обучения и запоминания.

Напомним, мы привыкли выбрасывать кожуру, семена и другие части фруктов и овощей, даже не задумываясь об их пользе. Однако новое исследование показало, что именно эти части зачастую содержат больше всего клетчатки.

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