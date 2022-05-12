"Защитите пациентов": НСЗУ призвала украинских врачей вносить медицинские данные в электронную систему

Электронная карта останется защищенной и целостной вне зависимости от воздействия внешних факторов.

из-за войны часть украинцев потеряли свои медицинские данные. Это записи в медкартах, которые велись в бумажной форме и не вносились в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). К сожалению, потерянные бумажные записи об истории болезней, установленные диагнозы и рекомендации врачей восстановить невозможно.

"Призываем врачей продолжать вносить данные о пациентах в ЕСОЗ. Важно, чтобы данные были внесены не только в медицинскую информационную систему, но и синхронизированы с Центральной базой данных электронной системы здравоохранения", — добавили в Национальной службе здоровья Украины.

Ведь благодаря ЕСОЗ врачи в любом уголке страны смогут получить доступ к важным медицинским данным. Прививки и обследования, истории взаимодействий и лечения, госпитализации и операции – все это собирается и хранится в центральной базе данных ЕСОЗ. А при обращении за медицинской помощью в другое медучреждение врач сможет получить доступ к необходимой информации о здоровье пациента и использовать ее в процессе оказания помощи.

Электронная карточка останется защищенной и целостной вне зависимости от воздействия внешних факторов, которые могут уничтожить бумагу в медучреждении. Ее нельзя забыть при эвакуации или не унести при переезде. В отличие от бумажных медкарт, к электронным данным пациента будут иметь доступ только четко определенные врачи. Всю информацию о пациенте видит только семейный врач. Электронная система здравоохранения надежно и безопасно хранит медицинские данные украинцев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 78-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.