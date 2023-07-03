Защитник Мариуполя больше года жил с пулей в животе: николаевские хирурги провели уникальную операцию

Медики говорят, что такой случай бывает один раз на миллион.

В Николаеве прооперировали военного, который после ранения еще более года носил в себе пулю.

Об этом говорится в сюжете TPK MAPT.

Боец Владимир был ранен во время боев за Мариуполь, после чего он попал в плен. Когда его наконец обменяли и смогли вернуть домой, врачи провели обследование и обнаружили, что все это время воин жил с пулей в районе селезенки.

"Пуля вошла справа, в участке слепой кишки. Пролетев сквозь все органы и структуры, остановилась около селезенки", – рассказал хирург Дмитрий Пышак.

Медик также добавил, что во время операции были достаточно высокие риски повредить селезенку и спровоцировать кровотечение. Но пули калибром 5,45 миллиметра, длиной 57 миллиметров и массой 10 граммов были благополучно удалены, селезенка сохранена.

Впереди бойца ждет реабилитация.

По словам хирурга, Владимиру рекомендовано в течение двух месяцев ограничить физические нагрузки. А дальше он может вернуться к привычной жизни и даже к выполнению боевых задач.

Накануне стало известно, что во Львове хирурги восстановили лицо военному с помощью титановых протезов. Роман Ермоленко осенью 2022 года попал под артобстрел на Луганщине.

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