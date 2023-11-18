Зависимость от экрана: исследователи обнаружили новый вред от цифровых технологий

Австралийские ученые провели анализ 34 исследований, которые изучали различные формы использования экрана компьютера или смартфона, и выявили связь между неупорядоченным времяпрепровождением перед экраном и ухудшением когнитивных способностей.

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи пришли к выводу, что люди, проводящие чрезмерное время перед экраном, демонстрируют значительно худшие когнитивные показатели. Более всего пострадало внимание, а именно устойчивое внимание, то есть способность концентрироваться в течение длительного периода времени.

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Второе наиболее заметное отличие заключалось в "исполнительном функционировании" — в частности, в импульсном контроле, то есть способности контролировать свои автоматические реакции.

Ослабленное внимание также усложняет отказ от аддиктивного поведения, выражающийся в стремлении к уходу от реальности.

Массовое использование экранов приводит к тому, что у некоторых людей развиваются зависимости, связанные с экраном. Одним из примеров является игровое расстройство, критериям которого отвечают 2-3 процента людей.

Влияние экранов на наши когнитивные способности, то есть навыки мышления, такие как внимание, память, речь и решение проблем, вызвало много дискуссий.

Некоторые исследователи утверждают, что использование экранов может иметь негативные последствия, такие как проблемы со здоровьем, сокращение продолжительности внимания и задержка развития.

Напомним, зависимость от технологий привела к концепции, известной как "цифровой стресс".

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