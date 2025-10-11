Завтрак для поддержки памяти: ученые назвали продукты, защищающие мозг от ранней деменции

Яйца, овсянка, орехи, ягоды и шоколад снижают риск развития деменции

Последние научные исследования свидетельствуют, что простые изменения в рационе могут стать ключом к предотвращению деменции с ранним началом, количество диагностированных случаев которой, по прогнозам, может почти удвоиться к 2050 году. Исследователи обнаружили, что продукты, богатые белоком, антиоксидантами и сложными углеводами, имеют наибольший потенциал для снижения риска заболевания.

Об этом пишет Daily Mail.

Яйца: источник холина для контроля памяти

Яйца, долгое время плохую репутацию из-за высокого содержания жира и холестерина, сейчас переживают ренессанс и считаются чрезвычайно полезными для мозга благодаря содержанию аминокислот. Ключевым нутриентом является холин, которого в одном большом яйце содержится около четверти рекомендуемой суточной нормы. Холин поддерживает память, настроение и контроль мускулов.

Считается, что вещество повышает уровень нейромедиатора ацетилхолина, который контролирует память и обучение, а также снижает уровень нейротоксинов, которые повреждают нейроны. Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало значительное влияние яиц на уменьшение риска деменции.

«Пожилые люди, потреблявшие более одного яйца в неделю, имели на 47% более низкий риск развития деменции по сравнению с теми, кто употреблял менее одного яйца в неделю», — отмечают исследователи.

Кроме того, белок в яйцах снабжает аминокислотами, необходимыми для производства серотонина, который помогает уменьшить амилоидные бляшки – главный признак болезни Альцгеймера.

Ягоды и темный шоколад: суперсила антиоксидантов

Такие ягоды как клубника, голубика и малина, а также темный шоколад известны высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов. Эти соединения защищают клетки мозга от воспаления и повреждения, вызванного свободными радикалами, что может приводить к образованию амилоидных бляшек и уменьшению объема мозга.

Ягоды являются основным элементом диеты MIND (сочетание Средиземноморской диеты и DASH-диеты), которая сосредоточена на противовоспалительных продуктах. Исследование Университета Цинциннати показало, что ежедневное употребление чашки клубники в течение 12 недель улучшало результаты тестов на память.

Темный шоколад, употребленный умеренно, также снижает риск деменции. Флавоноиды в нем усиливают приток крови к мозгу, улучшая общую функцию. Одно из исследований показало, что взрослые, принимавшие какао-добавки с высоким содержанием флаванолов, демонстрировали лучшие результаты тестов на память.

Цельные злаки и орехи: стабильная энергия и жиры

Хотя углеводы часто демонизируют из-за риска диабета и набора веса, цельные злаки (пшеница, коричневый рис, овес) содержат сложные углеводы. Они медленно перевариваются, снабжая мозг стабильным и регулируемым потоком глюкозы. Это критически важно, поскольку высокий уровень сахара в крови может повредить клетки мозга.

Орехи, в свою очередь, богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут увеличивать объем гиппокампа — центра памяти мозга. Исследование подтвердило, что ежедневное употребление горсти несоленых орехов достаточно для снижения общего риска развития деменции.

Как и ягоды, цельные злаки и орехи являются основными элементами диеты MIND, доказывая, что простые изменения в ежедневном рационе имеют далеко идущие последствия для здоровья мозга.

Напомним, недостаток сна может повышать риск развития деменции и не только это: положение вашего тела во время ночного отдыха тоже имеет значение.