Завтрак для поддержки памяти: ученые назвали продукты, защищающие мозг от ранней деменции
Диетологи и ученые утверждают: ежедневное употребление нескольких привычных продуктов шоколада может стать надежной профилактикой возрастных заболеваний мозга и потери памяти.
Последние научные исследования свидетельствуют, что простые изменения в рационе могут стать ключом к предотвращению деменции с ранним началом, количество диагностированных случаев которой, по прогнозам, может почти удвоиться к 2050 году. Исследователи обнаружили, что продукты, богатые белоком, антиоксидантами и сложными углеводами, имеют наибольший потенциал для снижения риска заболевания.
Об этом пишет Daily Mail.
Яйца: источник холина для контроля памяти
Яйца, долгое время плохую репутацию из-за высокого содержания жира и холестерина, сейчас переживают ренессанс и считаются чрезвычайно полезными для мозга благодаря содержанию аминокислот. Ключевым нутриентом является холин, которого в одном большом яйце содержится около четверти рекомендуемой суточной нормы. Холин поддерживает память, настроение и контроль мускулов.
Считается, что вещество повышает уровень нейромедиатора ацетилхолина, который контролирует память и обучение, а также снижает уровень нейротоксинов, которые повреждают нейроны. Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало значительное влияние яиц на уменьшение риска деменции.
«Пожилые люди, потреблявшие более одного яйца в неделю, имели на 47% более низкий риск развития деменции по сравнению с теми, кто употреблял менее одного яйца в неделю», — отмечают исследователи.
Кроме того, белок в яйцах снабжает аминокислотами, необходимыми для производства серотонина, который помогает уменьшить амилоидные бляшки – главный признак болезни Альцгеймера.
Ягоды и темный шоколад: суперсила антиоксидантов
Такие ягоды как клубника, голубика и малина, а также темный шоколад известны высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов. Эти соединения защищают клетки мозга от воспаления и повреждения, вызванного свободными радикалами, что может приводить к образованию амилоидных бляшек и уменьшению объема мозга.
Ягоды являются основным элементом диеты MIND (сочетание Средиземноморской диеты и DASH-диеты), которая сосредоточена на противовоспалительных продуктах. Исследование Университета Цинциннати показало, что ежедневное употребление чашки клубники в течение 12 недель улучшало результаты тестов на память.
Темный шоколад, употребленный умеренно, также снижает риск деменции. Флавоноиды в нем усиливают приток крови к мозгу, улучшая общую функцию. Одно из исследований показало, что взрослые, принимавшие какао-добавки с высоким содержанием флаванолов, демонстрировали лучшие результаты тестов на память.
Цельные злаки и орехи: стабильная энергия и жиры
Хотя углеводы часто демонизируют из-за риска диабета и набора веса, цельные злаки (пшеница, коричневый рис, овес) содержат сложные углеводы. Они медленно перевариваются, снабжая мозг стабильным и регулируемым потоком глюкозы. Это критически важно, поскольку высокий уровень сахара в крови может повредить клетки мозга.
Орехи, в свою очередь, богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут увеличивать объем гиппокампа — центра памяти мозга. Исследование подтвердило, что ежедневное употребление горсти несоленых орехов достаточно для снижения общего риска развития деменции.
Как и ягоды, цельные злаки и орехи являются основными элементами диеты MIND, доказывая, что простые изменения в ежедневном рационе имеют далеко идущие последствия для здоровья мозга.
