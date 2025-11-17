Завтрак для здорового кишечника: что есть, чтобы поддержать микрофлору

Полезный завтрак для кишечника / © Pixabay

Простой и легкий завтрак, как кукурузная каша, идеально подходит для поддержания здорового кишечника: она легко переваривается, полезна для микробиомы и быстро насыщает организм энергией.

Почему кукурузная каша полезна для кишечника

Не содержит глютена, поэтому подходит людям с непереносимостью.

Богата ценными минералами: фосфор, магний, цинк, калий, медь, селен и марганец.

Способствует нормальной работе кишечника и ускоряет обмен веществ.

Быстро насыщает энергией, обеспечивая лёгкость пищеварения.

Как готовить полезный завтрак для кишечника

Вскипятите около 200 мл воды, добавьте соль и ложку растительного масла. Когда вода закипит, всыпьте 2,5 ложки кукурузной муки и варите на медленном огне 2–3 минуты. По желанию можно добавить творог, семена льна или подсолнечника, а также залить теплым молоком. Рекомендуется перемешивать деревянной ложкой во избежание окисления металлом.

Включайте кукурузную кашу в свой завтрак хотя бы раз в неделю — и вы почувствуете прилив энергии и улучшение самочувствия.