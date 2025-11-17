ТСН в социальных сетях

Завтрак для здорового кишечника: что есть, чтобы поддержать микрофлору

То, что мы едим на завтрак, оказывает непосредственное влияние на пищеварение.

Полезный завтрак для кишечника

Полезный завтрак для кишечника / © Pixabay

Простой и легкий завтрак, как кукурузная каша, идеально подходит для поддержания здорового кишечника: она легко переваривается, полезна для микробиомы и быстро насыщает организм энергией.

Почему кукурузная каша полезна для кишечника

  • Не содержит глютена, поэтому подходит людям с непереносимостью.

  • Богата ценными минералами: фосфор, магний, цинк, калий, медь, селен и марганец.

  • Способствует нормальной работе кишечника и ускоряет обмен веществ.

  • Быстро насыщает энергией, обеспечивая лёгкость пищеварения.

Как готовить полезный завтрак для кишечника

  1. Вскипятите около 200 мл воды, добавьте соль и ложку растительного масла.

  2. Когда вода закипит, всыпьте 2,5 ложки кукурузной муки и варите на медленном огне 2–3 минуты.

  3. По желанию можно добавить творог, семена льна или подсолнечника, а также залить теплым молоком.

  4. Рекомендуется перемешивать деревянной ложкой во избежание окисления металлом.

Включайте кукурузную кашу в свой завтрак хотя бы раз в неделю — и вы почувствуете прилив энергии и улучшение самочувствия.

