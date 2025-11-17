- Дата публикации
Категория
Здоровье
Завтрак для здорового кишечника: что есть, чтобы поддержать микрофлору
То, что мы едим на завтрак, оказывает непосредственное влияние на пищеварение.
Простой и легкий завтрак, как кукурузная каша, идеально подходит для поддержания здорового кишечника: она легко переваривается, полезна для микробиомы и быстро насыщает организм энергией.
Почему кукурузная каша полезна для кишечника
Не содержит глютена, поэтому подходит людям с непереносимостью.
Богата ценными минералами: фосфор, магний, цинк, калий, медь, селен и марганец.
Способствует нормальной работе кишечника и ускоряет обмен веществ.
Быстро насыщает энергией, обеспечивая лёгкость пищеварения.
Как готовить полезный завтрак для кишечника
Вскипятите около 200 мл воды, добавьте соль и ложку растительного масла.
Когда вода закипит, всыпьте 2,5 ложки кукурузной муки и варите на медленном огне 2–3 минуты.
По желанию можно добавить творог, семена льна или подсолнечника, а также залить теплым молоком.
Рекомендуется перемешивать деревянной ложкой во избежание окисления металлом.
Включайте кукурузную кашу в свой завтрак хотя бы раз в неделю — и вы почувствуете прилив энергии и улучшение самочувствия.