Завтрак может портить вашу память: эксперт предупредил об опасности для мозга

Хлопья / © Getty Images

Быстрый завтрак из цветных хлопьев может стоить вам дороже, чем кажется — эксперты по здоровью мозга связывают его с нарушением когнитивных функций.

Об этом пишет The Mirror.

Генеральный директор компании Cosmic Nootropic, специализирующейся на когнитивном здоровье, Лев Фомченкок отмечает, что начало дня из сахарных хлопьев может вызвать эффект домино, подрывающий умственные способности человека.

По словам эксперта, то, что мы едим на завтрак, влияет на наши мнения.

«Злаки с высоким содержанием сахара создают метаболические американские горки, на которые человеческий мозг просто не рассчитан», — отметил специалист.

Лев Фомченкок рассказал, что после сладкого завтрака сахар в крови быстро растет, но затем так же стремительно падает, что вызывает затуманивание сознания и ухудшение концентрации.

«Представьте себе свой мозг как высокопроизводительный двигатель. Ему нужно стабильное топливо, чтобы работать с максимальной эффективностью. Когда вы перегружаете его простыми сахарами, это тоже как слишком нагружать двигатель», — разъяснил эксперт.

Постоянные скачки сахара в крови могут вызвать воспаление в мозге, из-за чего память ухудшается и умственные способности могут быстрее ослабевать.

Лев Фомченкок подчеркнул, что человеческий мозг достаточно энергозатратный орган, поэтому ему нужно много горючего, чтобы хорошо работать. Соответственно после сна ему нужен правильный завтрак.

Специалист отметил, если на завтрак есть только сладкое, это запускает плохой цикл:

Уровень сахара в крови быстро растет, а затем так же быстро падает.

Человеческий мозг начинает работать в «режиме выживания» и постоянно требует еще сахара.

Эксперт объясняет, что то, что вы едите сегодня, влияет на ваше мышление уже завтра. Кроме того, от вашего питания зависит, насколько хорошо будет работать ваш мозг спустя много лет.

Ранее учёные определили популярные блюда, повышающие риск деменции. Согласно исследованию, употребление большого количества красного мяса и сладких газированных напитков значительно ускоряет развитие хронических заболеваний, в частности болезней сердца и сосудов.

Кроме того, добавленный сахар, содержащийся в фастфуде , представляет прямую угрозу для здоровья вашего сердца.

