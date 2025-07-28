Завтрак после 50: каким должно быть утреннее меню, чтобы сохранить здоровье сердца и костей

Какой завтрак должен быть после 50 / © www.freepik.com/free-photo

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С возрастом организм нуждается в более внимательном отношении к питанию. Особенно это касается людей зрелого возраста. В этот период возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижается плотность костной ткани, поэтому повышается вероятность переломов. Чтобы уменьшить эти риски, важно включить в свой утренний рацион продукты, способствующие здоровью сердца и укреплению костей. Об этом пишет ресурс gazeta.ua.

Продукты, которые следует включить в завтрак после 50 лет

Яйца. Богатые на белок и питательные вещества, они помогают сохранить мышечную массу, поддерживают работу мозга и способствуют здоровью костной системы.

Овсянка. Регулярное употребление овсяной каши снижает уровень плохого холестерина, улучшает работу сердца и положительно влияет на память.

Натуральный йогурт является источником пробиотиков, которые укрепляют микрофлору кишечника и кальция — ключевого элемента для прочности костей.

Сыр. Особенно твердый, содержащий много кальция и витамина D, что способствует лучшему усвоению минералов.

Орехи и авокадо содержат полезные жиры, которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе и регулировать давление.