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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1032
Время на прочтение
1 мин

Завтрак после 50: каким должно быть утреннее меню, чтобы сохранить здоровье сердца и костей

Хотя невозможно полностью остановить возрастные изменения, правильный рацион способен замедлить процессы старения. Правильный завтрак после 50 лет — это не только забота о своем здоровье, но и важный шаг к активной и полноценной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой завтрак должен быть после 50

Какой завтрак должен быть после 50 / © www.freepik.com/free-photo

С возрастом организм нуждается в более внимательном отношении к питанию. Особенно это касается людей зрелого возраста. В этот период возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижается плотность костной ткани, поэтому повышается вероятность переломов. Чтобы уменьшить эти риски, важно включить в свой утренний рацион продукты, способствующие здоровью сердца и укреплению костей. Об этом пишет ресурс gazeta.ua.

Продукты, которые следует включить в завтрак после 50 лет

  • Яйца. Богатые на белок и питательные вещества, они помогают сохранить мышечную массу, поддерживают работу мозга и способствуют здоровью костной системы.

  • Овсянка. Регулярное употребление овсяной каши снижает уровень плохого холестерина, улучшает работу сердца и положительно влияет на память.

  • Натуральный йогурт является источником пробиотиков, которые укрепляют микрофлору кишечника и кальция — ключевого элемента для прочности костей.

  • Сыр. Особенно твердый, содержащий много кальция и витамина D, что способствует лучшему усвоению минералов.

  • Орехи и авокадо содержат полезные жиры, которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе и регулировать давление.

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Дата публикации
Количество просмотров
1032
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