Зажмите эти две кнопки — и стиралка сама очистится от грязи, плесени, накипи и остатков порошка
В современных стиральных машинках есть полезная функция — самоочистка, но многие о ней забывают или вообще не знают.
Рассказываем, как избавиться от грязи, остатков стирального порошка и даже плесени, которая со временем накапливается внутри, зажав только две кнопки стиральной машинки.
Как включить режим самоочистки на стиралке
В разных моделях стиральных машин способ активации может отличаться, но обычно все очень просто.
Включите стиралку.
Одновременно зажмите кнопки «Интенсивная стирка» и «Легкая глажка», часто эти кнопки обозначены одной скобкой со звездочкой.
Дождитесь звукового сигнала.
Выберите режим «Очистка барабана» на дисплее и нажмите кнопку «Старт».
Важно знать: во время этого процесса не нужно добавлять порошок или кондиционер, машинка сама очистит внутренние детали горячей водой и мощным вращением.
Почему это нужно делать регулярно
Специалисты рекомендуют запускать самоочищение примерно раз в месяц. Это позволяет:
избежать появления плесени и неприятных запахов;
сохранить свежесть белья после стирки;
продлить срок службы стиральной машинки.
Какие еще советы для того, чтобы стиралка работала вечно
Просушивайте барабан и резиновую манжету после каждой стирки, чтобы не было грибка.
Регулярно чистите фильтр и сливной шланг от мелкого мусора и ворса.
Не сыпьте много бельевого кондиционера, он оседает на деталях и становится питательной средой для бактерий.
Раз в 4 месяца запускайте стирку без вещей с лимонной кислотой или уксусом, это поможет убрать накипь и продлить жизнь нагревательному элементу.
Не перегружайте барабан, это главная причина поломки подшипников и двигателя.
Следование этим простым рекомендациям поможет вашей стиральной машинке работать без перебоев на протяжении многих десятков лет.