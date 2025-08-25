ТСН в социальных сетях

Зажмите эти две кнопки — и стиралка сама очистится от грязи, плесени, накипи и остатков порошка

В современных стиральных машинках есть полезная функция — самоочистка, но многие о ней забывают или вообще не знают.

Как очистить стиральную машинку от плесени, накипи, грязи

Как очистить стиральную машинку от плесени, накипи, грязи / © Freepik

Рассказываем, как избавиться от грязи, остатков стирального порошка и даже плесени, которая со временем накапливается внутри, зажав только две кнопки стиральной машинки.

Как включить режим самоочистки на стиралке

В разных моделях стиральных машин способ активации может отличаться, но обычно все очень просто.

  1. Включите стиралку.

  2. Одновременно зажмите кнопки «Интенсивная стирка» и «Легкая глажка», часто эти кнопки обозначены одной скобкой со звездочкой.

  3. Дождитесь звукового сигнала.

  4. Выберите режим «Очистка барабана» на дисплее и нажмите кнопку «Старт».

Важно знать: во время этого процесса не нужно добавлять порошок или кондиционер, машинка сама очистит внутренние детали горячей водой и мощным вращением.

Почему это нужно делать регулярно

Специалисты рекомендуют запускать самоочищение примерно раз в месяц. Это позволяет:

  • избежать появления плесени и неприятных запахов;

  • сохранить свежесть белья после стирки;

  • продлить срок службы стиральной машинки.

Какие еще советы для того, чтобы стиралка работала вечно

  • Просушивайте барабан и резиновую манжету после каждой стирки, чтобы не было грибка.

  • Регулярно чистите фильтр и сливной шланг от мелкого мусора и ворса.

  • Не сыпьте много бельевого кондиционера, он оседает на деталях и становится питательной средой для бактерий.

  • Раз в 4 месяца запускайте стирку без вещей с лимонной кислотой или уксусом, это поможет убрать накипь и продлить жизнь нагревательному элементу.

  • Не перегружайте барабан, это главная причина поломки подшипников и двигателя.

Следование этим простым рекомендациям поможет вашей стиральной машинке работать без перебоев на протяжении многих десятков лет.

