Как очистить стиральную машинку от плесени, накипи, грязи

Рассказываем, как избавиться от грязи, остатков стирального порошка и даже плесени, которая со временем накапливается внутри, зажав только две кнопки стиральной машинки.

Как включить режим самоочистки на стиралке

В разных моделях стиральных машин способ активации может отличаться, но обычно все очень просто.

Включите стиралку. Одновременно зажмите кнопки «Интенсивная стирка» и «Легкая глажка», часто эти кнопки обозначены одной скобкой со звездочкой. Дождитесь звукового сигнала. Выберите режим «Очистка барабана» на дисплее и нажмите кнопку «Старт».

Важно знать: во время этого процесса не нужно добавлять порошок или кондиционер, машинка сама очистит внутренние детали горячей водой и мощным вращением.

Почему это нужно делать регулярно

Специалисты рекомендуют запускать самоочищение примерно раз в месяц. Это позволяет:

избежать появления плесени и неприятных запахов;

сохранить свежесть белья после стирки;

продлить срок службы стиральной машинки.

Какие еще советы для того, чтобы стиралка работала вечно

Просушивайте барабан и резиновую манжету после каждой стирки, чтобы не было грибка.

Регулярно чистите фильтр и сливной шланг от мелкого мусора и ворса.

Не сыпьте много бельевого кондиционера, он оседает на деталях и становится питательной средой для бактерий.

Раз в 4 месяца запускайте стирку без вещей с лимонной кислотой или уксусом, это поможет убрать накипь и продлить жизнь нагревательному элементу.

Не перегружайте барабан, это главная причина поломки подшипников и двигателя.

Следование этим простым рекомендациям поможет вашей стиральной машинке работать без перебоев на протяжении многих десятков лет.