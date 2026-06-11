«Здоровая» еда с неприятным сюрпризом: 7 продуктов, провоцирующих вздутие живота

Вздутие живота / © Credits

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Некоторые продукты, которые считаются полезными для здоровья и похудения, могут провоцировать вздутие живота и дискомфорт в пищеварительной системе. Диетолог Оливер Гобл назвал семь популярных продуктов, после употребления которых у чувствительных людей нередко появляются неприятные симптомы.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам диетолога, одними из самых частых «скрытых» причин вздутия являются протеиновые батончики. Несмотря на репутацию здорового перекуса, некоторые из них содержат сахарные спирты, искусственные подсластители и высокообработанные источники белка. Кроме того, в составе таких продуктов нередко есть гороховый протеин и порошок корня цикория — источники ферментированных углеводов (FODMAP), которые могут вызывать избыточное газообразование.

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Еще одним продуктом из списка стал ароматизированный греческий йогурт с высоким содержанием белка. Сам йогурт не всегда является причиной проблем с пищеварением, однако добавленные подсластители могут вызвать вздутие живота или дискомфорт у чувствительных людей.

Диетолог также советует обратить внимание на сладости и жевательную резинку без сахара. Такие продукты часто содержат сорбит, ксилит или мальтит — сахарные спирты, которые могут провоцировать газообразование и другие неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы, особенно при регулярном употреблении.

В перечень неожиданно попали и яблоки. Несмотря на то, что они богаты клетчаткой и питательными веществами, в их составе есть природные сахара и ферментированные углеводы, которые некоторые люди переносят хуже. Из-за этого после употребления яблок может появляться ощущение вздутия.

Отдельно Гобл упомянул нут и хумус. Эти продукты являются хорошим источником растительного белка и клетчатки, однако они часто ассоциируются со вздутием живота. Особенно это касается людей, которые резко увеличивают количество бобовых в своем рационе.

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Еще одна категория продуктов — низкокалорийные снеки-батончики. Для усиления ощущения сытости производители часто добавляют в них дополнительную клетчатку. Хотя она имеет свои преимущества, некоторые ее виды хорошо ферментируются в кишечнике и могут вызывать вздутие, особенно при регулярном употреблении.

Также диетолог обратил внимание на большие салаты и сырые овощи. По его словам, брокколи, сырой лук и большие порции листовой зелени содержат много полезных веществ, однако для некоторых людей могут быть сложными для переваривания. Из-за этого после большой порции салата иногда возникает ощущение тяжести и вздутие живота.

В то же время эксперт отмечает, что появление таких симптомов не означает, что перечисленные продукты нужно исключать из рациона. Большинство из них остаются питательными и полезными. По словам Гобла, важно учитывать индивидуальные особенности организма, ведь даже здоровая пища иногда может вызвать проблемы с пищеварением у чувствительных людей, особенно если употреблять ее в больших количествах.

Напомним, кимчи уже давно известна как блюдо, положительно влияющее на пищеварение. В то же время новые исследования указывают на еще одну потенциальную пользу: во время экспериментов ученые получили обнадеживающие результаты относительно способности продукта способствовать выведению нанопластика из кишечника.

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