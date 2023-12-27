Здоровье сердца, мышц, мозга и костей: зачем человеку нужен магний

Благодаря достаточному количеству магния в организме, у нас нет проблем с костями, сосудами и нервами.
Магний – это очень важный микроэлемент для нашего здоровья. Если его не хватает в организме, это может привести к ряду проблем с мышцами, нервной и сердечно-сосудистой системой. Рассказываем со ссылкой на WebMD, в чем польза магния, что он лечит, в каких содержится в продуктах.
В чем польза магния для организма человека
Роль магния бесценна для нашего здоровья, поскольку он оказывает положительное влияние на работу всех внутренних систем организма. Потому помогает предупредить риски многих заболеваний.
- Нормализует уровень сахара в крови.
- Укрепляет кости, защищает от утраты костной массы, создает новые костные клетки.
- Восстанавливает энергетический баланс в организме.
- Поддерживает иммунную систему на высоком уровне.
- Борется с воспалениями и помогает быстрее заживать ранам.
- Предотвращает развитие заболеваний сердца, артрита и диабета.
- Налаживает работу сердца, укрепляет кровеносные сосуды.
- Снижает уровень «плохого» холестерина, повышая «хороший».
- Защищает от головных болей, помогая расширять кровеносные сосуды головного мозга.
В каких продуктах содержится магний
- Орехи и семена. Арахис, пекан, миндаль, кешью, лен, семена тыквы и подсолнечника содержат большое количество магния, растительных жиров и клетчатки, поэтому эти продукты следует обязательно включать в свой ежедневный рацион.
- Цельнозерновые продукты. Благодаря содержанию клетчатки и магния цельнозерновой хлеб, овсянка, коричневый рис оказывают положительное влияние на уровень энергии в организме, не прибавляя лишнего веса.
- Авокадо, кроме магния, содержит ряд витаминов группы В, растительные жиры и клетчатку, которые налаживают работу сердца.
- Темная листовая зелень. Этот продукт содержит магний, кальций, калий и железо, а также витамины А, С и К. Поэтому положительно влияют на работу всего организма, защищая от болезней сердца, нервной системы и диабета II типа.
- Соя имеет в себе большую часть белка растительного происхождения, поэтому крайне важна для здоровья и не вредит фигуре. А еще за счет содержания магния хорошо влияет на работу сердца и мозга.
- Фасоль. Этот продукт необходимо ввести в свой рацион, поскольку он богат магнием и клетчаткой. При соблюдении диеты фасоль станет той пищей, которая надолго насыщает организм, но не вредит фигуре.
- Чечевица и нут, как все бобовые, полезны для организма благодаря содержанию цинка, железа и растительного белка. Эти продукты влияют на прочность костей и ногтей, делают кожу эластичной, предотвращая преждевременное старение.
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