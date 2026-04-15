Здоровые, но опасные для фигуры: 7 продуктов, которые легко переесть

авокадо / © pexels.com

Некоторые продукты, которые считаются полезными, могут незаметно приводить к перееданию. Диетологи объясняют: причина не во «вредности», а в сочетании высокой калорийности и низкой сытности отдельных продуктов. В результате даже сбалансированный рацион может содержать избыток калорий.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

К таким продуктам относится смесь орехов, семян и сухофруктов. Она содержит полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы, однако является достаточно калорийной. Особенно это касается вариантов с подслащенными сухофруктами или шоколадом — они стимулируют частые перекусы. Специалисты советуют не есть такие смеси непосредственно из пакета, а отмерять порцию в отдельную тару.

Авокадо и блюда на его основе, в частности гуакамоле, также входят в этот перечень. Они богаты мононенасыщенными жирами, клетчаткой, калием и антиоксидантами, которые положительно влияют на сердце, пищеварение и уровень сахара в крови. В то же время один плод может содержать около 300 калорий, поэтому диетологи рекомендуют контролировать количество и сочетать его с белковыми продуктами.

Ореховые пасты - еще один пример. Они содержат растительный белок, клетчатку, полезные жиры, а также витамин Е и магний. Такое сочетание питательных веществ способствует насыщению и стабилизации уровня глюкозы. Однако из-за высокой калорийности их легко съесть больше нормы, особенно если употреблять отдельно. Лучше добавлять их к фруктам или цельнозерновым продуктам.

Смузи часто воспринимают как здоровую альтернативу перекусам, ведь они позволяют увеличить потребление фруктов и овощей. Однако в напиток нередко добавляют калорийные ингредиенты — ореховые пасты, семена, соки, молоко или авокадо. Из-за жидкой формы такие напитки быстрее потребляются и усваиваются, поэтому не всегда дают длительное ощущение сытости.

Сухофрукты также могут стать причиной переедания. Они содержат те же витамины, минералы и антиоксиданты, что и свежие фрукты, но без воды их объем значительно меньше. Из-за этого легко съесть количество, эквивалентное нескольким порциям свежих плодов. Чтобы избежать этого, специалисты советуют сочетать сухофрукты с белковыми продуктами.

Оливковое масло и другие растительные масла ценят за содержание полезных жиров и противовоспалительных соединений, в частности полифенолов. В то же время они остаются высококалорийными, а во время приготовления или заправки блюд их легко добавить больше, чем планировалось.

Овсянка — ещё один продукт, который часто считают универсальным вариантом для завтрака. Она содержит клетчатку, в частности бета-глюкан, поддерживающий здоровье сердца и помогающий регулировать уровень сахара в крови, а также витамины группы В, железо и магний. Однако из-за преобладания углеводов и небольшого количества белка и жиров она не всегда обеспечивает длительное насыщение, что может побудить к дополнительным перекусам.

Чтобы избежать переедания даже полезных продуктов, диетологи рекомендуют формировать рацион с сочетанием белков, жиров и клетчатки — это помогает замедлить пищеварение и дольше сохранять чувство сытости. Также важно контролировать порции, выкладывать еду на тарелку вместо потребления «на ходу», есть без отвлечений и обращать внимание на сигналы голода и насыщения.

