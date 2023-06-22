Здоровый сон: эксперт объяснил, сколько часов сна нам нужно в разном возрасте

Эксперты считают, что оптимальное время сна для людей меняется в зависимости от возраста. И для каждой возрастной категории полезно будет совсем другое время ночного отдыха. Сколько же времени нужно спать именно вам, рассказал специалист по сну.

Об этом пишет TechRadar.

"Независимо от вашего возраста, основные рекомендации по сну являются универсальными", — объясняет доктор Петер Полос, врач-специалист по сну. "Каждый должен стараться установить постоянный график сна и пробуждения и соблюдать его ежедневно".

По его словам, наш график сна может меняться на разных этапах жизни по разным причинам — из-за работы, путешествий и т.д.

«Однако, – добавляет врач, – вы должны соблюдать регулярное расписание сна приоритетом. Регулярность расписания может помочь компенсировать случаи, когда вы спали меньше. Эта регулярность помогает поддерживать наш циркадный ритм — внутренние часы, которые управляют многими функциями нашего тела».

Сколько вам нужно спать в подростковом возрасте?

Наши циркадные ритмы сменяются после полового созревания, то есть подростки хотят ложиться спать позже. "В общем, мы рекомендуем подросткам спать 8-10 часов", — говорит доктор Полос. "Конечно, есть проблемы с этим, например, в школе и колледже".

Поскольку подростки часто недосыпают в течение недели, они, как правило, спят больше в выходные, что может усугубить ситуацию, поскольку они больше не соблюдают график сна. Недостаток сна у подростков может привести к проблемам:

-сонливость днем

-плохие когнитивные способности

-проблемы с кожей

-плохой контроль импульсов

-снижен эмоциональный контроль.

Сколько вам нужно спать во взрослом возрасте?

"7-8 часов — рекомендованный диапазон для взрослых", — объясняет доктор Полос. Конечно, если вы можете больше спать, это хорошо. Понятно, что 6 или менее часов сна на регулярной основе недостаточно и имеет последствия”.

Исследования показывают, что существует ряд заболеваний, связанных с недосыпанием. К ним относятся:

-бессонница

-синдром беспокойных ног

-нарколепсия

-обструктивное апноэ во сне.

-нарушение циркадного ритма

-депрессия

Уровень депрессии самый высокий среди 18-25-летних, и около 7,4% в этой возрастной группе будут серьезно думать о самоубийстве. И связь между сном и депрессией сложна, потому что люди, страдающие депрессией, часто имеют проблемы с засыпанием и сохранением сна.

Это может привести к замкнутому кругу, поэтому важно обратиться за помощью к тому, как это станет серьезной проблемой. Тревога также может препятствовать спокойному сну и особенно распространена среди взрослых.

Сколько вам нужно спать в пожилом возрасте?

Исследования показывают, что старики спят не так хорошо, как молодые. Это связано с различными факторами, в частности такими заболеваниями, как синдром беспокойных ног или лекарством от других проблем, которые мешают спать.

Доктор Полос рекомендует пожилым людям стремиться спать такое же количество времени, как и взрослые (7-8 часов): “В целом пожилые люди, как правило, раньше ложатся спать и просыпаются раньше, чем молодые. Они также могут достичь общей суточной нормы сна, поддержав часто встречающуюся у пожилых людей. Например, если ваш ночной сон кажется коротким, его можно компенсировать, подремав”.

Старение и нарушение сна

"Сон имеет решающее значение для нашего общего здоровья и благополучия, а депривация сна, включая пожилых людей, со временем может привести к общему ухудшению физического здоровья", — объясняет доктор Полос. Это может повлиять на многие функции нашего организма, например на метаболические, неврологические, психологические и иммунологические системы.

По его словам, с возрастом ваш режим сна меняется, и вы можете быть более подвержены определенным расстройствам сна: “Например, бессонница может быть вызвана такими медицинскими проблемами, как апноэ во время сна, употребление лекарств, стимуляторов, таких как кофеин, алкоголь, и плохая среда для сна. Настройка условий сна и избегание дремления днем может помочь. Следует еще раз повторить, что, несмотря на то, что режим сна меняется с возрастом, нарушение сна и просыпание уставшим ежедневно не является частью нормального старения”.

Сколько следует спать женщинам во время беременности?

В среднем женщинам нужно примерно на 20 минут спать больше за ночь, чем мужчинам. А во время беременности женщинам нужно еще больше спать, особенно в первом триместре. Это связано с повышением уровня гормона прогестерона, а также метаболическими изменениями, через которые проходит организм.

В первом триместре будущим мамам могут не дать уснуть судороги и тошнота, а также частое мочеиспускание. Они, как правило, лучше спят в течение второго триместра, хотя судороги ног и изжога могут быть проблемой. В третьем триместре сон снова ухудшается из-за таких проблем, как синдром беспокойных ног, частое мочеиспускание и боли в пояснице.

После родов многим молодым матерям станет легче спать (хотя и на короткое время!). Грудное вскармливание способствует сну, поскольку пролактин (гормон, способствующий лактации) способствует сну. Мозг также попытается компенсировать дефицит сна как можно быстрее, когда мамы получат возможность выспаться.

Напомним, ученые установили, какая связь между проблемами со сном и риском инсульта.

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