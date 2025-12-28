Зеленый чай: шесть побочных эффектов для здоровья

Чай является неотъемлемой частью наших приемов пищи / © Associated Press

Зеленый чай полезен, но может нанести вред при чрезмерном потреблении (более 3-4 чашек в день) или для людей с определенными заболеваниями (сердце, печень, почки, язва), из-за содержания кофеина (теина), вызывающего тревожность, бессонницу, повышает давление.

Об этом пишет sciencedirect.com.

Эксперты назвали основные недостатки употребления зеленого чая:

Возбуждает нервную систему. Напиток противопоказан тем, кто подвержен тахикардии, бессоннице, страдает повышенной возбудимостью.

Повышает кислотность желудочного сока. Напиток противопоказан людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (к примеру, гастрит, язва желудка, опухоли).

Категорически не рекомендуется употреблять зеленый чай натощак. Ведь при этом существенно повышается секреция желудка, и он при отсутствии пищи начинает переваривать сам себя. Лучше пейте зелёный чай через 30-60 минут после еды. В таком случае он будет только помогать процессу пищеварения.

Не запивайте зеленым чаем таблетки, потому что это уменьшит или даже нивелирует их эффект.

Никогда не пейте зеленый чай с алкоголем. Даже вино и зеленый чай не следует совмещать, ведь это существенно повышает нагрузку на почки.

Снижение усвоения железа. Катехины в составе зеленого чая обладают мощными антиоксидантными свойствами, но могут мешать организму усваивать железо из пищи. У людей с низким уровнем железа это иногда приводит к железодефицитной анемии.

Большинство взрослых могут употреблять зеленый чай каждый день без ущерба для здоровья. Врачи рекомендуют не превышать 400 мг кофеина в сутки. Одна чашка зеленого чая содержит около 22-40 мг.

