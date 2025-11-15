Зеленый кофе или обычный: какая между ними разница и что полезнее

Напиток действительно заслуживает высоких похвал / © Pixabay

Зеленый кофе, богатый полезными для здоровья растительными соединениями, может способствовать снижению веса и снижению риска хронических заболеваний, таких как диабет.

Об этом пишет издание e.vnexpress.net.

Зеленые зерна кофе необходимо обжарить, чтобы развить вкус и аромат, с которыми знакомы кофеманы, прежде чем их можно будет заварить.

Процесс обжарки кофе создает вкусы, которые мы все знаем и любим. Он изменяет химический состав, позволяющий молотить и заваривать кофе. Процесс удаляет влагу и делает зерна более хрупкими и более легкими для измельчения. Зеленые необжаренные кофейные зерна, напротив, не подойдут для вашей кофемолки. Как следствие, большинство инструкций по «завариванию» зеленых кофейных зерен часто предлагают кипятить или замачивать их целиком, не измельчая. Перед обжариванием вы не почувствуете аромат, который ассоциируется с кофе. Процесс обжаривания обнаруживает его под влиянием высоких температур.

Кроме того, зеленый кофе имеет более низкое содержание кофеина, чем обычный кофе. Чашка зеленого кофе содержит примерно 25-50% кофеина, содержащегося в стандартной чашке обычного кофе.

Хотя зеленый кофе и жареный кофе происходят из одних и тех же зерен, их химические профили существенно отличаются. Зеленый кофе содержит более высокую концентрацию хлорогеновых кислот, соединений, известных своими сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые, как считается, обеспечивают несколько преимуществ для здоровья.

Снижение веса

Экстракт зеленого кофе продается как добавка для похудения. Некоторые исследования с участием мышей показали, что значительно снижает общую массу тела и накопление жира.

Однако для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимы более комплексные исследования на людях.

Снижение риска диабета и сердечных заболеваний

Хлорогеновые кислоты в зеленом кофе могут помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания. Например, исследование людей с метаболическим синдромом — сочетанием факторов, повышающих риск сердечных заболеваний и диабета — наблюдало значительное улучшение уровня сахара в крови натощак, артериального давления и охвата талии у участников, потреблявших 400 мг экстракта зеленого кофе без кофеина дважды в день.

Контроль АД

Исследования, задокументированные в Национальной медицинской библиотеке США, показывают, что употребление зеленого кофе значительно снижает АД, что особенно отмечается в здоровой группе участников исследования.

Раньше мы писали о том, можно ли употреблять просроченный кофе и какими могут быть последствия. Больше об этом читайте в новости.