Зевала 100 раз в день: женщина рассказала о малоизвестном симптоме смертельной болезни

Худшие опасения мамы подтвердились, когда врачи сказали ей, что ее чрезмерная зевота является симптомом серьезной болезни.

Об этом пишет Liverpool ECHO.

Ники Дэвис из Мерсисайда, Англия, стала чувствовать себя уставшей после того, как в прошлом году перенесла Covid, и заметила, что зевает "до 100 раз в день". 47-летняя женщина знала, что что-то не так, и пошла к своему терапевту, который поначалу подумал, что ее симптомы связаны с апноэ во сне, и направил ее к врачу-отоларингологу, который заподозрил, что у нее просто аллергия.

Но после изучения ее симптомов Ники вскоре поняла, что у нее есть симптомы болезни двигательных нейронов. 20 июля ее наихудшие опасения подтвердились, когда ей поставили диагноз редкого заболевания, поражающего мозг и нервы и вызывающий слабость, которая со временем ухудшается.

Ники Дэвис / Фото: liverpoolecho.co

Ники рассказала, что только через два месяца ее симптомы уже прогрессировали. Она сказала: "Сейчас я чувствую сильную боль в руках и ногах. Мне сказали, что это судороги, они кажутся сильнее судорог, но они мне так и говорят. Лестница — это настоящая проблема, потому что у меня очень болят икры после того, как я поднимаюсь на один лестничный пролет. Я также сейчас не могу работать из-за усталости и боли, что-то вроде набора текста повлекло за собой боль после этого".

Невролог женщины не может сказать ей, как долго ей осталось жить, поскольку все страдающие этим заболеванием прожили разное время.

Несмотря на диагноз, Ники держится на позитиве. Она сказала, что это "изменило" ее, и ее семья теперь лучше справляется с ее диагнозом. "Не поймите меня неправильно, у меня все еще бывают приступы, когда я могу некоторое время плакать, а потом снова беру себя в руки", — сказала она.

Ники Дэвис / Фото: liverpoolecho.co

Ники завела страницу в Instagram @mndridingwarrior, чтобы повысить осведомленность и собрать средства для Ассоциации заболеваний двигательных нейронов. Она также призывает людей "сохранять свой голос" на случай, если они столкнутся с такой ситуацией.

Она сказала: "Когда мне поставили диагноз, было слишком поздно сохранять голос, и я считаю, что любому человеку с невнятной речью следует предложить услугу, которая позволит ему сохранить свой голос на случай, если его голос не вернется. Глядя на меня, вы не узнаете, что у меня инвалидность, но как только я открываю рот, люди реагируют на меня по-разному, и даже один человек спросил мою дочь Элль, понимаю ли я. Я знаю, что это недостаток понимания, но это влияет на то, что я человек, и это выходит за рамки этого: когда я печатаю, я слышу вас и прекрасно понимаю", – добавила она. "Почему люди все еще чувствуют необходимость говорить медленно? Все, что мы просим, это немного терпения, чтобы мы могли напечатать или написать то, что хотим сказать. К счастью для меня, у меня есть моя Элль, которая в 16 лет выступила так, как не должна сделать ни одна дочь, и стала моим голосом. Она действительно мой мир, и я так горжусь ею за это. Однако я хочу сохранить свою независимость как можно дольше и не зависеть от того, что другие будут рядом со мной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и будут говорить от моего имени".

Напомним, трагическая история слона Туско, которому дали самую большую в мире дозу ЛСД. Это был один из самых страшных экспериментов.

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