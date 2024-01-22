Жаловалась на одышку: 24-летней женщине удалили необычную опухоль весом 32 кг – фото

Она даже не подозревала о ее существовании.

В Германии женщине удалили гигантскую опухоль яичника весом 32 кг после появления одышки и чувства тяжести.

Об этом пишет Mirror.

24-летняя пациентка обратилась к врачу после того, как у нее появился ряд необычных симптомов, в том числе потеря веса. Позже выяснилось, что у нее был слишком большой яичник, который также прикреплялся к кишечнику и соединительным тканям органов.

Врачи решили немедленно оперировать, поскольку, если бы опухоль оставили в покое, у нее могли возникнуть более серьезные проблемы со здоровьем. После длительной и утомительной процедуры врачи Университетской женской клиники в Магдебурге успешно удалили нарост.

Женщине удалили опухоль весом 32 кг / Фото: Jam Press/University Women's Hospital Magdeburg

Доктор Атанас Игнатов сказал, что это цистаденома, тип доброкачественной опухоли, развивающейся из тканей яичника.

"Опухоль такого размера крайне необычна, поскольку женщины обычно обращаются за медицинской помощью на ранней стадии. Пациентка боялась операции. Хочу отметить, что пострадавшим женщинам не следует бояться. У нас они в надежных руках. Наша клиника ориентирована на оказание высокоспециализированной медицинской помощи. Раннее обнаружение является ключом к успешному лечению и мы поддерживаем наших пациентов в этом важном аспекте профилактического здравоохранения".

После операции у пациентки не возникло никаких осложнений, и через неделю ей даже разрешили покинуть больницу.

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Цистаденома встречается невероятно редко, поскольку обычно ее обнаруживают во время сканирования, чтобы обнаружить что-то другое. В этом случае опухоли позволяли расти в течение длительного времени, оставаясь незамеченной.

Прогноз обычно благоприятный, но в единичных случаях может привести к перекруту яичника или разрыву кисты. В большинстве случаев кисты яичников исчезают сами в течение нескольких месяцев, и следующее УЗИ должно подтвердить это. Они также не должны мешать забеременеть в более позднем возрасте, хотя могут осложнить зачатие.

Напомним, студент в течение 4 дней не знал о пуле в мозгу. Он думал, что в голову попал камень.

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