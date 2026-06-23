Жара может обострить эти 4 распространенные заболевания: о чем предупреждают врачи

Жара / © Associated Press

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По словам экспертов, экстремально высокие температуры могут не только вызвать обезвоживание или тепловой удар, но и усугублять течение некоторых распространенных заболеваний.

Об этом идет речь на unilad.

Специалисты назвали четыре состояния, которые особенно часто обостряются в жаркую погоду.

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Сердечно-сосудистые проблемы

Во время жары организм вынужден работать активнее, чтобы охладиться. Поэтому значительно возрастает нагрузка на сердце и сосуды.

Физиолог Майкл Кроуфорд объясняет, что в условиях высоких температур сердечно-сосудистая система усиливает кровообращение и потоотделение для отвода тепла.

«Сердечно-сосудистая система работает интенсивнее, чтобы охладить организм. Поэтому повышается частота сердечных сокращений и усиливается потоотделение, что может приводить к снижению артериального давления. Чем дольше человек находится на жаре, тем больше становится нагрузка на сердце», — отметил он.

В некоторых случаях жара может провоцировать тахикардию — опасное ускорение сердечного ритма.

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Камни в почках

В жаркую погоду возрастает риск образования камней в почках из-за потери жидкости.

Уролог Араш Ахавейн объясняет, что во время обезвоживания моча становится более концентрированной, что способствует накоплению минералов и формированию камней.

«Чем больше человек потеет и теряет жидкость, тем более концентрированной становится моча. В таких условиях минералы хуже растворяются, что создает риск образования камней», — подчеркнул врач.

Подагра

Высокие температуры могут приводить к обострению подагры — формы артрита, возникающей из-за накопления мочевой кислоты в организме.

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Исследования показывают, что теплая и влажная погода увеличивает риск нападения подагры даже у людей, которые большую часть времени проводят в помещениях с кондиционерами.

Специалисты объясняют, что из-за обезвоживания уровень мочевой кислоты в крови повышается, что может спровоцировать болезненное воспаление суставов.

Головная боль и мигрень

Изменения температуры воздуха, атмосферного давления и нехватки жидкости часто становятся причиной головной боли и мигрени.

По данным Американского фонда борьбы с мигренью, примерно треть людей, страдающих мигренью, называют обезвоживание одним из главных триггеров нападений.

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Кроме того, яркий солнечный свет может запускать механизмы, провоцирующие мигрень у чувствительных людей.

Медики также отмечают, что стресс, связанный с дискомфортом от жары, способствует повышению уровня кортизола гормона, который тоже может провоцировать головную боль.

Как уменьшить риски

В жаркую погоду врачи советуют регулярно пить воду, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пользоваться кондиционерами или прохладными помещениями и внимательно следить за своим самочувствием.

Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, подагрой и склонностью к мигрени.

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Раньше речь шла о аллергию, которая может маскироваться под другие проблемы. Поэтому нужно знать, как найти подлинную причину симптомов.

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