Жареная пища, которую не стоит есть после 40 лет: диетолог предупредила об опасности

Соленый картофель фри запрещено есть тем, кто хочет поддерживать свой метаболизм. Женщинам после 40 лет следует ограничить потребление этих вкусных, но не очень полезных перекусов.

Такое мнение высказала диетолог Кэтрин Джервасио изданию She Finds.

Почему картофель фри может замедлить ваш метаболизм

Несмотря на то, что во многих ресторанах быстрого питания есть несколько полезных для здоровья блюд, ваш заказ может замедлить ваш метаболизм, особенно если вы ответите "да" на старый вопрос: "Хотите заказать картошку фри?".

Диетолог отметила, что нельзя отрицать, что картофель фри вкусный, и перед ним трудно устоять. Но нельзя отрицать, что если вы следите за своей фигурой и хотите поддерживать свой метаболизм, противостоять этому блюду — лучший вариант. Существует ряд проблем со здоровьем, связанных с картофелем фри, начиная от заболеваний сердца и рака и заканчивая проблемами психического здоровья, такими как депрессия и тревога. И, по словам Джервасио, вы можете добавить медленный метаболизм как еще один риск.

Пожалуй, не удивительно, что невероятно вкусный картофель фри содержит много трансжиров (это плохой вид, в отличие от полезных жиров, таких как омега-3) и калорий, но имеет низкую питательную ценность. "Картофель фри не только имеет высокое содержание жира — это пустокалорийная пища, что означает, что он не содержит значительных питательных веществ, он только дает калории, что не будет полезным для контроля веса и здоровья в целом", — предупреждает Джервасио.

Одна из главных проблем обработанных пищевых продуктов, таких как картофель фри, кроме шокирующей калорийности, состоит в том, что они нуждаются в мало энергии для переработки; это делает их основной причиной замедленного метаболизма. Кроме того, весь этот транс-жир может повлечь за собой воспаление и увеличение веса в долгосрочной перспективе, подчеркнула диетолог.

Что выбрать вместо картофеля фри

Джервасио соглашается, что трудно избавиться от привычки жарить картофель. Но, к счастью, есть несколько здоровых вариантов, которые могут восполнить пустоту. Для быстрого и легкого перекуса на дороге орехи всегда фантастический вариант для похудения. Но если картофель — это то, чего вы действительно хотите (и он пользуется здоровьем!), существуют более здоровые способы его приготовления, которые не подвергнуть вашу фигуру риску.

«Испечь картофель и сделайте его хрустящим. Аэрофритюрницы можно также рассмотреть как средство для уменьшения потребления жира. Это может быть даже лучше, чем картошка фри”, – говорит Джервасио.

Ваше тело обязательно скажет вам спасибо!

Напомним, диетолог Меган Гринвуд считает, что после 40 лет заметно ухудшается метаболизм и обмен веществ. В этом возрасте особенно необходимо гемовое железо, поскольку оно является компонентом гемоглобина, который переносит кислород в крови к клеткам по всему телу. По ее словам, дефицит железа может привести к снижению транспорта кислорода и последующей усталости и снижению уровня энергии.

Диетолог рассказала, какое мясо нужно потреблять после 40, чтобы получить гемовое железо и ускорить метаболизм.

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