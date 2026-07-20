Желтая или красная: какая малина действительно полезнее

Малина / © unsplash.com

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Малина — любимая летняя ягода многих из нас. Сочная, сладкая и ароматная, она не только вкусна, но и очень полезна для здоровья.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Диетолог Андрей Маковецкий объяснил, что желтоплодная малина отличается от красной не только цветом. Прежде всего ее ягоды — ценный диетический продукт. По сравнению с обычной малиной, к которой мы все привыкли, в желтоплодной гораздо меньше антоцианов.

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Если сравнивать именно антиоксидантный потенциал, говорит диетолог, чаще выигрывает красная малина. Ее цвет образуют антоцианы — полифенольные пигменты, отвечающие за красные, фиолетовые и синие оттенки многих ягод. Красная малина также содержит эллаговую кислоту, эллаготанины, витамин C и другие фитонутриенты.

Желтая малина — это другой сортовой вариант. Она имеет меньше антоцианов, поэтому цвет ее светлый: желтый, кремовый или золотистый. Но желтая малина тоже является источником клетчатки, органических кислот, витамина C, марганца и каротиноидов. Лучше всего не противопоставлять эти ягоды, а использовать обе. Для организма разнообразие цветов на тарелке часто выгоднее, чем постоянная ставка только на один продукт.

Ранее сообщалось, что в сезон малины нужно не только варить из нее варенье, компоты и делать другие заготовки на зиму, но и употреблять в пищу ее каждый день, ведь малина — это настоящий летний суперфуд.

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