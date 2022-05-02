Желтуха новорожденных: почему возникает и сколько длится

По словам врача Лидии Бабич, есть один из видов затяжной желтухи – желтуха грудного молока. Разбираемся с сроками и течением желтухи у малышей.
Прежде всего надо убедиться, что нет никаких проблем (инфекции, недобор массы, врожденные пороки развития желчных путей), пишет детский врач Лидия Бабич, рассказывая о желтухе у новорожденных.
Есть один из видов затяжной желтухи — желтуха грудного молока. В молоке матери есть вещества, которые способствуют более длительной желтухе.
Это будет упитанный пухленький младенец, который выглядит здоровым. Но есть желтуха. Хорошая новость: это безопасно", — отмечает врач.
Изредка билирубин бывает настолько высоким, что требует фототерапии.
Нужна ли фототерапия при желтухе, определяем по графику
Он находится в обновленном клиническом протоколе по неонатальным желтухам (см. фото).
"Там мы видим, что после 120 часов жизни цифра билирубина 350. Если билирубин ниже 350 — ФТ не показана", — отмечает Лидия Бабич.
Нужно ли переводить на смесь?
Это устаревшая рекомендация. Это действительно может прекратить желтуху, отмечает врач.
"Но… Ребенок после 3-5 дней кормления бутылкой может на грудь уже не вернуться. Питание смесью несет много рисков для здоровья ребенка (боль в животе, срыгивание, аллергия, беспокойное поведение, протест при кормлении). Да, есть дети которые едят смесь и все Ок — скажете вы. И эти дети действительно есть. Но сейчас речь не об этом. Риск потерять ГВ велик", — рассказывает врач.
Есть ли риск от небольшой желтухи?
Вообще нет риска, отвечает врач.
Не прекращайте кормить грудью из-за желтухи.
Также не лечите желтуху следующим образом:
- сорбентами;
- "Укрливом", "Урсофальком";
- питьем глюкозы;
- "Галстенай", "Хепелем" (по словам врача, гомеопатия вообще ничего не лечит);
- солнечными лучами через окно.
Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:
- как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;
- на что нужно обратить внимание при устройстве безопасного места для убежища.
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