Желтуха новорожденных: почему возникает и сколько длится

Желтуха новорожденных: почему возникает и сколько длится

По словам врача Лидии Бабич, есть один из видов затяжной желтухи – желтуха грудного молока. Разбираемся с сроками и течением желтухи у малышей.

Прежде всего надо убедиться, что нет никаких проблем (инфекции, недобор массы, врожденные пороки развития желчных путей), пишет детский врач Лидия Бабич, рассказывая о желтухе у новорожденных.

Есть один из видов затяжной желтухи — желтуха грудного молока. В молоке матери есть вещества, которые способствуют более длительной желтухе.

Это будет упитанный пухленький младенец, который выглядит здоровым. Но есть желтуха. Хорошая новость: это безопасно", — отмечает врач.

Изредка билирубин бывает настолько высоким, что требует фототерапии.

Нужна ли фототерапия при желтухе, определяем по графику

Он находится в обновленном клиническом протоколе по неонатальным желтухам (см. фото).

"Там мы видим, что после 120 часов жизни цифра билирубина 350. Если билирубин ниже 350 — ФТ не показана", — отмечает Лидия Бабич.

Нужно ли переводить на смесь?

Это устаревшая рекомендация. Это действительно может прекратить желтуху, отмечает врач.

"Но… Ребенок после 3-5 дней кормления бутылкой может на грудь уже не вернуться. Питание смесью несет много рисков для здоровья ребенка (боль в животе, срыгивание, аллергия, беспокойное поведение, протест при кормлении). Да, есть дети которые едят смесь и все Ок — скажете вы. И эти дети действительно есть. Но сейчас речь не об этом. Риск потерять ГВ велик", — рассказывает врач.

Есть ли риск от небольшой желтухи?

Вообще нет риска, отвечает врач.

Не прекращайте кормить грудью из-за желтухи.

Также не лечите желтуху следующим образом:

сорбентами;

"Укрливом", "Урсофальком";

питьем глюкозы;

"Галстенай", "Хепелем" (по словам врача, гомеопатия вообще ничего не лечит);

солнечными лучами через окно.

Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:

как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;

на что нужно обратить внимание при устройстве безопасного места для убежища.

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