Жена обнаружила на ногте мужа ранний признак рака, который не заметили врачи – фото

Пристальное наблюдение за изменениями в теле помогает вовремя выявить онкологию на ранней стадии. Так, внимательные родители обнаружили рак у маленького сына во время фотографирования. Теперь женщина рассказала, как обнаружила тревожно ранний симптом рака кожи на пальце ноги своего мужа, первоначально пропущенного врачами.

Об этом пишет Need To Know.

Дэвид Эджес не беспокоился, когда на одном из его ногтей на ноге появилась едва заметная линия, но для его жены Келли это стало тревожным звоночком.

47-летняя дерматолог прошла курс о состоянии ногтей во время учебы еще в конце 1990-х годов и помнила, что такие изменения, как линия могут намекать на что-то более зловещее. Она настояла на том, чтобы 52-летнего Дэвида проверил врач, посоветовавший следить за ногтем. Вторая мысль другого врача, на которую его натолкнула Келли, оказалась такой же неудачной: они якобы считали, что это грибковая болезнь. Но после того, как Келли проследила за изменениями на ногте – линия со временем утолщалась – супруги настояли на проведении биопсии, которая обнаружила у него меланому (рак кожи), ограниченную только этим участком кожи.

"Я впервые заметила эту линию в мае в 2022 году, и меня это насторожило, потому что я помню, как узнала о состоянии и смене ногтей во время учебы еще в конце 90-х годов. Я также понимала, что невозможно отличить злокачественную подногтевую меланому от доброкачественной. Медики умеют быстро направлять к врачу в случае смены родинок на теле, но поскольку подногтевые меланомы встречаются очень редко, казалось, что его палец на ноге не вызывал особого беспокойства. В тот же месяц Дэвид посетил терапевта, и ему посоветовали наблюдать за новообразованием. Он был рад прислушиваться к советам специалиста, но я не была довольна. Я продолжала следить за ним, и в октябре следующего года заметила, что линия стала шире и потемнела", – вспомнила женщина.

В этот раз второй врач сказал, что это "вероятно грибок".

Ноготь Дэвида / Фото: Jam Press

Келли добавила: "Я была очень разочарована, поэтому мы записались на частный прием. Врач тщательно проверила ногти на пальцах ног Дэвида и попросила сделать сравнительные фотографии пальца. Я сделала два снимка с интервалом в 17 месяцев, и она признала, что изменения действительно произошли. Линия была больше на 3 мм".

После биопсии ему наконец-то поставили диагноз.

Дэвиду сделали операцию по удалению всех раковых клеток, а также добавили трансплантат кожи, взятый из бедра, чтобы создать здоровый участок кожи. К счастью, после лечения не осталось никаких остатков рака.

Дэвид и Келли Эджесы / Фото: Jam Press

Напомним, в чем главная причина роста заболеваемости раком легких среди некурящих. Этот вид онкологии становится все более распространенной проблемой среди людей, которые никогда не курили.

Читайте также: