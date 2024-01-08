Женщина 35 лет жила с окаменевшим плодом ребенка внутри: фото, подробности

73-летняя женщина жаловалась на боль в животе.
Врачи обнаружили 35-летний плод "окаменевшего ребенка" в утробе пожилой женщины, которая жаловалась на боль в животе.
Об этом пишет Daily Star.
Во время рентгеновского сканирования желудка 73-летней женщины медики увидели шокирующие фотографии плода, возраст которого составил около семи месяцев, а вес – 2 кг.
Эксперты заявили, что алжирская женщина носила его в течение 35 лет, даже не осознавая этого, но, как говорится, жила нормальной жизнью.
По данным Национальной библиотеки США, редкое заболевание, литопедион возникает, когда плод умирает во время беременности и слишком большой, чтобы его реабсорбировать в организме, что приводит к его кальцинированию (превращению в камень), чтобы защитить мать от мертвых тканей, вызывающих инфекцию.
Доктор Ким Гарчи из медицинского центра университетской больницы в Кливленде, США говорит, что кальцификация тканей защищает мать от инфекции, но это также означает, что плод может оставаться незамеченным в течение десятилетий.
"В большинстве случаев люди находят их, и иногда даже после того, как их нашли, они ничего не делают, потому что они совершенно бессимптомны", – сказал доктор Гарчи ABC News.
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Согласно статье 1996 года, опубликованной в Журнале Королевского медицинского общества, было зарегистрировано только 290 случаев литопедиона, самый ранний из которых был зарегистрирован в 1582 году.
Вскрытие 68-летней француженки мадам Коломбы Шатри показало, что она вынашивала каменного ребенка, а его живот был "отечным, твердым и болел" на протяжении всей ее жизни. Она носила его 28 лет.
В 2009 году 92-летней китаянке Хуан Ицзюнь удалили каменного ребенка, которого она вынашивала более полувека. А в 2013-м у пожилой колумбийки нашли 40-летнего каменного младенца.
Напомним, азиатка родила детей-кавказцев из-за путаницы с эмбрионами. Подробности скандального ЭКО.
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