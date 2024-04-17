Женщина 40 дней не пила ничего, кроме апельсинового сока: как это повлияло на ее здоровье (фото)

Жительница австралийского штата Квинсленд в течение 40 дней не пила ничего, кроме апельсинового сока, и рассказала, как это повлияло на ее здоровье.

Об этом пишет USA Today.

Энн Осборн документирует свой опыт фрукторианства – диеты, полностью состоящей из фруктов.

"Это был отличный опыт. Я испытала эмоциональную, физическую и духовную пользу", — похвасталась женщина. Она сказала, что во время голодания она смогла уйти "внутрь", имея при этом "прекрасное физическое здоровье, больше энергии и прекрасное самочувствие".

Энн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Однако эксперты по диетологии не согласны с тем, что есть преимущества. Многие осуждают фрукторианство как диету, не содержащую много ключевых питательных веществ и неустойчивую в долгосрочной перспективе. И хотя апельсиновый сок имеет определенные преимущества для здоровья, он не является полноценной пищей и не содержит достаточное количество калорий, чтобы продержаться в течение дня, что может представлять целый ряд серьезных опасностей для здоровья.

Осборн не сообщила, сколько апельсинового сока она потребляет ежедневно, но рекомендованная диетическая норма для взрослых составляет от 75 до 90 мг, а в одной чашке апельсинового сока содержится около 124 мг, согласно базе данных Министерства сельского хозяйства США. Медицинские эксперты говорят, что употребление 2000 мг или более в день может привести к образованию камней в почках, диарее и другим проблемам с желудком.

Но в нормальных количествах апельсиновый сок действительно полезен здоровью. Вот что эксперты по питанию хотят, чтобы вы знали.

Полезен ли апельсиновый сок?

Вышеупомянутое содержание витамина С при употреблении в соответствующих дозах предлагает множество потенциальных преимуществ, в частности уменьшение симптомов простуды, укрепление здоровья сердца и выработку коллагена, необходимого белка для построения соединительной ткани организма, как показывают исследования.

Апельсиновый сок также является "мощным антиоксидантом, поддерживающим иммунную функцию, а некоторые соки обогащены кальцием и витамином D", рассказала USA TODAY диетолог Эбби Шарп. Она также добавляет, что благодаря "высокому содержанию воды, электролитов и натуральных сахаров" апельсиновый сок помогает поддерживать водный баланс организма.

Апельсиновый сок / Фото: Pexels

Содержит ли апельсиновый сок много сахара?

Шарп отмечает, что некоторые марки апельсинового сока, которые можно найти в продуктовом магазине, могут иметь высокое содержание сахара из-за его добавления для улучшения вкуса. Они также содержат природный сахар из апельсина.

Основная разница между съедением кусочка фрукта и употреблением фруктового сока состоит в том, что в последнем обычно удаляется клетчатка фрукта, помогающая замедлить реакцию организма на уровень сахара в крови, отмечает Шарп. Это не делает человека лучше или хуже, но эксперты отмечают, что для тех, кому врач сказал следить за уровнем сахара в крови, сочетание неволокнистого фруктового сока с более сбалансированной пищей, содержащей клетчатку, белки и/или жиры, может помочь лучше регулировать уровень сахара в крови и обеспечить более высокое качество питания.

Апельсины / Фото: Pexels

"Все соки, как правило, лишены полезных волокон, помогающих замедлить всасывание сахара и снизить гликемический индекс, — говорит Шарп. — Поэтому апельсиновый сок, даже если он не подслащен, может вызвать скачки сахара в крови".

Апельсиновый сок также кислый. Шарп предупреждает, что люди с кислотным рефлюксом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и чувствительностью зубов могут испытывать обострение симптомов после употребления апельсинового сока из-за его кислотности.

Какой сок самый полезный для здоровья?

Если вы хотите максимизировать пользу для здоровья и минимизировать вред, Шарп рекомендует употреблять соки на основе овощей, а также соки или смузи, в которых волокна фруктов остаются целыми, например апельсиновый сок с мякотью. Но в целом эксперты по питанию хотят напомнить людям, что не существует универсального подхода к здоровому питанию.

"Самая здоровая пища в любой категории будет зависеть от вас, вашего бюджета, вашей культуры, ваших целей по здоровью и многому другому, — рассказала ранее диетолог Миранда Галати. — Отлично делать выбор в пользу более питательных продуктов, когда это возможно, но выбор более обработанного или удобного варианта тоже не всегда плохой. Как зарегистрированный диетолог, который хочет, чтобы вы построили здоровый образ жизни, который будет длиться долго, я бы рекомендовала отказаться от идеи, что существует самая здоровая версия чего-нибудь".

Напомним, названа каша, снижающая давление и уровень сахара в крови. Врачи рекомендуют обязательно есть эту кашу из цельного зерна, чтобы эффективнее контролировать уровень сахара в крови.

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