Женщина более 10 лет вырывает волосы на голове: как она выглядит (фото)

Женщина, которая более 10 лет вырывает собственные волосы и бреет голову, рассказала о своей жизни.

Об этом пишет Need To Know.

Бетани Стюарт впервые заболела трихотиломанией, также известной как трих или ТТМ, после болезненной потери трех бабушек и дедушек, когда ей было всего 11 лет.

Сейчас 23-летняя девушка из Глазго начала дергать за нити для эмоциональной разгрузки.

Бетани Стюарт / Фото: Jam Press

Хотя в последние годы состояние ее здоровья улучшилось, это, в частности, сказывается на ее личных отношениях.

"Я бы не сказала, что все под контролем, но сейчас мне легче управлять процессом, когда я брею голову каждые несколько недель, чтобы не дать волосам отрасти до такой длины, чтобы я могла снова начать их вырывать", — рассказала Бетани изданию. "Некоторых парней это отталкивает. Я была на свиданиях, где мужчина просто ушел, и это может быть больно. Это влияет на мою уверенность в себе, но я считаю, что это их потеря. У меня только что закончились отношения, которые длились два с половиной года. Но не из-за моего состояния – его это не беспокоило. Я не уверена, смогу ли когда-нибудь осесть и иметь детей. Я даже не уверена, что хочу этого".

Бетани Стюарт / Фото: Jam Press

Бетани Стюарт / Фото: Jam Press

Когда Бетани впервые обнаружила свое состояние, она чувствовала себя "невероятно смущенной", и ей понадобилось определенное время, чтобы поставить диагноз.

Она сказала: "Когда я была младше, мне было невероятно стыдно за это, но сейчас я просто смирилась с этим. Это началось, когда мне было 11 лет, как раз тогда, когда я пошла в среднюю школу, и это было очень неудобно. Стало настолько плохо, что со временем у меня появились залысины, и я начала укладывать волосы в прическу, чтобы скрыть их. Я пошла к своему семейному врачу, когда мне было четырнадцать, и потребовалось некоторое время, чтобы поставить правильный диагноз, потому что мой врач не знал, что это было. Затем я прошла курс когнитивно-поведенческой терапии, чтобы попытаться вылечить это заболевание, но лекарства не существует. Это вызывается стрессом или тревогой. Я просто брею голову, потому что так легче справиться. Мои коллеги на работе мне очень помогают и говорят, если я тянусь к волосам".

Бетани Стюарт / Фото: Jam Press

Считается, что трихотиломанией страдают 2% людей, преимущественно подростки, находящиеся в состоянии стресса. Бетани, которая работает в финансовой компании, добавляет: "Трудно получить доступ к поддержке – есть большие очереди на лечение. Так что я, пожалуй, буду жить с этим до конца своей жизни. Я не предусматриваю времени, когда у меня его не будет. Мне просто придется жить с этим заболеванием".

Бетани Стюарт / Фото: Jam Press

Согласно информации на сайте NHS, трих обычно лечится с помощью типа КПТ, который называется тренировкой по преодолению привычек. Это поможет заменить вредную привычку на что-то безвредное. Лечение обычно содержит ведение дневника, в котором вы записываете, что вы дергаете за волосы, выясняете причины, побуждающие вас дергать за волосы, и учитесь их избегать, а также заменяете дергание волос другим действием, например сжатием мяча для снятия стресса. Антидепрессанты обычно не назначают для лечения триха.

