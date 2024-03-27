Женщина чуть не умерла после того, как растворила филлер в губах – фото

Молодую женщину нельзя было узнать после того, как ее лицо опухло из-за острой реакции на рассасывание филлера для губ.

Об этом пишет Metro.

24-летняя Шонна Харрис думала, что умрет после того, как ее горло закрылось после укола, сделанного косметологом. Она уколола свои первые 0,5 мл филлера для губ, когда ей было 18 лет, и еще 1 мл в 22 года. Однако женщина решила рассосать филлер, прежде чем ввести еще 1 мл.

Она сказала: "Я пошла, чтобы мне растворили филлер, и я не думала об этом, потому что мне уже кололи филлер в прошлом, и все было хорошо".

Осложнения начались, когда 1 мл, который она хотела растворить, "мигрировал".

"Я сразу поняла, что что-то не так. Она дала мне растворитель, и мои губы просто взорвались. Я спросила косметолога, нормально ли это, и она сказала: "Да, губы имеют тенденцию набухать", но это выглядело ненормально. Затем в течение следующих пяти минут у меня начала появляться крапивница на веках, которая очень чесалась и болела. Потом в течение 10 минут мое лицо раздулось и разбухло. Я не могла видеть глазами. Мое лицо было полностью отечным, поэтому косметологвзяла мою машину и отвезла меня в больницу. Я выглядела неузнаваемо", — поделилась она.

Шонна Харрис / Фото: Kennedy News and Media

Шонна рассказала, что когда она ехала в машине в отделение неотложной помощи, ей было "трудно дышать", и она думала, что умрет.

Женщина вспомнила: "Мое тело было покрыто крапивницей. Я чувствовала, что моя кожа горит. Как только я вошла, я не могла дышать. Я не могла отвечать на их вопросы, потому что не могла дышать. Все медсестры волновались. Когда мне укололи адреналин, он открыл мои дыхательные пути, и дыхание улучшилось. Но мое лицо было набухшим еще несколько дней после этого. Я очень волновалась и не выходила из дома три дня".

Шонна Харрис / Фото: Kennedy News and Media

По словам врачей, реакция Шонны на растворение филлера для губ была вызвана аллергической реакцией на гиалуронидазу. Гиалуронидаза – это растворимый белковый фермент, часто используемый косметологами для расщепления гиалуроновой кислоты, содержащейся в наполнителях для губ.

Напомним, 15-летней девочке с синдромом Рапунцель удалили из желудка 3 кг волос. Она ела собственные волосы, чтобы справиться с тревогой и издевательствами в школе.

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