Женщина чуть не умерла, потому что выпила "много воды": какой была реакция организма (фото)

Она провела несколько дней в реанимации и врачи сказали, что не знают, как она выжила.

Женщина чуть не умерла после того, как выпила много воды, пытаясь "смыть" то, что, как она думала, было простудой.

Об этом пишет LADbible.

Австралийка Нина Манро испытала недомогание и выпила около четырех литров воды, чтобы попытаться избавиться от болезни. Однако сочетание воды и лекарства, которое она принимала от простуды и гриппа, привело к приступу.

По словам 41-летней женщины, врачи сказали ей, что не знают, как она выжила, ведь она провела пять дней в отделении интенсивной терапии, пока они пытались стабилизировать ее состояние.

Теперь она пьет только тогда, когда испытывает жажду и говорит, что "медленно топила себя и даже не знала об этом".

За шесть недель до того, как она попала в больницу, у нее начались симптомы кашля и простуды, за это время она посетила пять врачей, которые прописали разные лекарства. Ей прописали три дозы стероидов, три дозы антибиотиков, назальные спреи и нурофен, описывая это как идеальный шторм для снижения ее натрия.

Нина Манро с мужем и дочерью / Фото: swns

Маме также посоветовали пить много воды, и она следовала этому совету, пока "не начала думать, что ей нужно выпить всю эту воду, чтобы вывести болезнь из организма".

За несколько дней до 15 июня, когда она попала в больницу, ей стало плохо во время урока физкультуры и ей сказали пить воду. На следующий день у нее потемнело в глазах, и ей снова сказали больше пить. Врачи подумали, что у нее мог быть синдром отмены приема стероидов.

К моменту госпитализации ее тошнило уже около трех дней. 15 июня она ничего не ела, но выпила четыре литра воды.

Она сказала: "Все врачи не знали, как я пережила это, я медленно тонула и даже не знала об этом! Мой муж сказал, что я ничего не смогла бы сделать без стакана воды возле себя. Я считала себя супер-здоровым человеком. Меня не выпускали из больницы, пока уровень натрия не начал повышаться. Я не видела дочь пять дней, и это было очень тяжело. Я не хотела, чтобы она видела меня в таком состоянии. Первые несколько дней в отделении интенсивной терапии я не могла ничего пить, а когда вышла из больницы, я сидела на диете с ограничением в 1,5 литра и, конечно, теперь пью меньше. Они сказали мне пить только для утоления жажды. Они проводили расследование, пока я находилась в отделении интенсивной терапии в течение пяти дней".

Нина Манро с мужем / Фото: swns

Во время тестирования уровень натрия в ее крови составлял 100 миллиэквивалентов на литр, что значительно ниже рекомендованного минимального уровня в 135. Когда это было обнаружено, врачи сказали ей, что сочетание чрезмерного употребления воды, лекарства, которое она принимала, и микоплазменной инфекции поставило ее в серьезную опасность.

Нина говорит, что время, проведенное в отделении интенсивной терапии, она помнит нечетко, но знает, что ей повезло, что она выжила. К счастью, она полностью поправилась.

Напомним, ученые определили, сколько молока нужно обязательно пить детям каждый день. Один стакан молока обеспечивает 30% суточной нормы кальция, 25% – витамина D, 24% – витамина B, 20% – фосфора и 11% – калия.

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