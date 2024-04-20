Женщина чуть не умерла, пытаясь вылечить рак диетой из Интернета: что она употребляла

Два с половиной года 39-летняя британка из Хэмпшира Ирэна Стоянова пыталась вылечить рак, соблюдая диету из соков, сыроедения, периодического голодания и чаев. Такой совет она нашла у популярного блогера в Интернете, когда решила отказаться от традиционного лечения.

О ее истории рассказывает издание Sky News.

У 39-летней женщины обнаружили рак в июне 2021 года, и тогда врачи порекомендовали ей начать химиотерапию, но она начала искать в Интернете альтернативные решения.

В конце концов, она нашла учетную запись в социальных сетях человека с сотнями тысяч подписчиков, который утверждал, что тело может "вылечить себя" путем радикального изменения образа жизни и диеты.

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Стоянова потратила 2000 фунтов стерлингов на соковыжималки и тратила до трех часов в день, готовя соки, которые, по ее мнению, вылечат ее. Женщина рассказала, что стала "фанатиком" разнообразных диет и соблюдала все рекомендации.

“Я не останавливалась, даже несмотря на то, что была настолько слабой, что не могла спать и у меня были галлюцинации. У меня даже не было сил открыть дверь. Я уже не могла дышать, потому что у меня была жидкость в легких, я потеряла около 20 килограммов из-за диеты”, — описывала она свое самолечение.

В мае прошлого года Стоянову забрала скорая в больницу, врачи сказали ей, что она близка к смерти. Они также предупредили, что она умрет, если не получит лечения от рака. После 10 дней госпитализации началась химиотерапия.

Женщина сейчас чувствует себя намного лучше и рассказывает людям, что "побочные эффекты химиотерапии переносить гораздо легче, чем побочные эффекты лечения, которое она применяла".

"Отлично верить в определенные вещи, прекрасно, если они подтверждаются наукой, но, пожалуйста, не прекращайте лечение, если вам это говорят врачи. Я чуть не потеряла жизнь", – добавила она.

Доктор Клэр Рис, консультант-гематолог в Frimley Health NHS Foundation Trust, сказала: "Это экстремальный сценарий, и на самом деле в первые 24 часа после госпитализации мы не были уверены, выживет она или нет".

Напомним, после операции и курса лечения, который длился шесть лет, 62-летняя жительница американского штата Мичиган Дениз Ли окончательно избавилась от раковой опухоли в легких. Обратиться к медикам она решила из-за рекламы против курения, женщина имела никотиновую зависимость более 40 лет и выкуривала до 2,5 пачек в день.

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