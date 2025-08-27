Женщина думала, что набрала вес, а на самом деле нуждалась в немедленной операции — что обнаружили врачи (фото)

Врачи спасли женщину с кистой 30 см. Фото иллюстративное

Мать 31-летней Нонг Ратчанапорн из провинции Сатун считала, что ее дочь просто набрала лишний вес из-за чрезмерной любви к еде. Но на самом деле в животе женщины годами незаметно росла гигантская киста яичника, достигшая 30 см и начала давить на внутренние органы.

Об этом пишут в thethaiger.

Впоследствии дышать женщине стало настолько тяжело, что озабоченная мать привезла дочь в больницу. Живот пациентки напоминал беременность близнецами, и сначала врачи предположили, что речь идет именно об этом. Однако ультразвук показал настоящую причину — огромную кисту.

Тайские врачи удалили 8-килограммовую кисту у женщины Фото: thethaiger

Операция прошла 31 июля в больнице Сатуна под руководством доктора Тамона Ниамрата. Из-за сложности вмешательства она продолжалась более шести часов. После удаления новообразования, которое весило около 8 кг, вес женщины снизился с 86 до 75 кг.

«Моей дочери значительно легче, она приходит на перевязки каждый день и чувствует себя лучше, чем раньше», — рассказала мать Ратчанапорн, Ратчани.

Фотографии и детали операции опубликовала клиника гинекологии доктора Тамона в Facebook, отметив слаженную работу команды и успешное восстановление пациентки.

Отметим, что овариальная киста — это доброкачественное образование на яичнике, заполненное жидкостью. Обычно у них небольшой размер и не вызывают симптомов, часто исчезая самостоятельно. Однако крупные кисты встречаются редко и могут перекрывать кровоснабжение яичника, делая операцию неизбежной.

