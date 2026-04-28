Женщина годами сидела на диете, а в 55 лет получила фигуру мечты: для этого понадобилось 5 шагов

Похудение / © Pexels

Реклама

Женщина, которая годами боролась с лишним весом и постоянно возвращалась к старым привычкам после диет, в 55 лет смогла достичь желанной фигуры. За девять месяцев она сбросила четыре стоуны — это примерно 25 килограммов — и теперь, по ее словам, находится в лучшей форме за всю свою жизнь.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщина призналась, что годами жила по принципу «йо-йо»-диет: постоянно худела, а потом снова набирала вес. Она также присоединялась к популярной программе Weight Watchers, достигала желаемого результата, однако каждый раз срывалась и возвращалась к нездоровому питанию.

Реклама

Переломным моментом стал визит к врачу шесть лет назад. Тогда женщина серьезно обеспокоилась из-за ухудшения памяти и постоянного «тумана» в голове. По ее словам, она могла взять телефон, чтобы позвонить лучшей подруге, и вдруг забыть ее имя. В другой раз не могла вспомнить слово «холодильник». Проблемы начали влиять и на работу в ее PR-агентстве — ей становилось все труднее запоминать имена клиентов.

Врачи проверили ее когнитивные функции и исключили раннее начало болезни Альцгеймера. Однако во время консультации медики обратили внимание на ее рацион. Когда женщина призналась, что питается плохо, врач прямо сказала ей: «Мусор на входе — мусор на выходе». Именно эта фраза, по словам женщины, стала для нее моментом прозрения.

На тот момент, в 49 лет, при росте 163 сантиметра она весила 12,5 стоуна — это почти 79 килограммов. Хотя женщина всегда была физически активной: в детстве занималась спортом, играла в хоккей, сквош, легкой атлетикой, регулярно ходила в спортзал, а в 2007-2008 годах даже пробежала четыре полумарафона и много дистанций на 5 и 10 километров. Однако, по ее словам, главной проблемой было переедание.

В 2022 году она наткнулась на программу «Чудо-женщины», которая, как она утверждает, полностью изменила ее жизнь. Программа сочетала силовые тренировки, контроль питания и работу над мышлением при поддержке персонального онлайн-тренера.

Реклама

За девять месяцев женщина похудела на четыре стоуна. Сейчас она весит 8,5 стоуна — примерно 54 килограмма. Ее талия уменьшилась с 40 дюймов до 26,5 дюйма — это примерно со 101 до 67 сантиметров.

Похудение Джоди Эчаковиц. Фото: @jodi.echakowitz

Женщина назвала пять главных шагов, которые помогли ей достичь такого результата.

Первый — отказ от самосаботажа и негативного отношения к себе. Она объяснила, что раньше любой срыв воспринимала как провал и возвращалась к перееданию. По ее словам, проблемы с самооценкой начались еще в подростковом возрасте из-за обидных комментариев матери по поводу внешности. Теперь она больше не наказывает себя за ошибки, а просто возвращается к режиму.

Второй шаг — переосмысление тренировок. Сейчас она занимается пять раз в неделю по четкой программе, которую обновляют каждые четыре недели. Она постепенно увеличивает вес или количество повторений, а также делает 10 тысяч шагов ежедневно. Из-за сидячей работы ее муж даже смастерил платформу над беговой дорожкой, чтобы она могла работать за ноутбуком и ходить одновременно.

Реклама

Третий принцип — дробное питание. Женщина ест пять раз в день — в 8:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Каждый прием пищи содержит примерно 300 калорий. Она следит за балансом макронутриентов и потребляет около 150 граммов белка в день. По ее словам, это помогает избегать голода и приступов желания съесть что-то вредное.

Четвертый шаг — позволять себе любимую еду. Раз в неделю она позволяет себе угощение. Чаще всего это говяжья вырезка с картошкой фри, запеченной в духовке. Также она ходит в рестораны, но заранее просматривает меню, чтобы найти более здоровые варианты.

Пятый принцип — принятие своего тела. После похудения женщина начала носить открытую одежду, которую раньше стеснялась надевать. Она также сделала абдоминопластику и подтяжку груди, чтобы убрать дряблую кожу, которая осталась после потери веса.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что некоторые продукты могут буквально «обманывать» мозг и провоцировать постоянное чувство голода. По данным международных исследований ученых из Испании, США и Бразилии, самую сильную пищевую зависимость вызывает не конкретная еда, а продукты, в которых сочетаются жиры и быстрые углеводы.

Реклама

Новости партнеров