Женщина игнорировала симптомы, считала их болезнью сердца, пока едва не попала в ДТП: чем это оказалось

С помощью Google 36-летняя женщина "диагностировала" у себя смертельную болезнь сердца, однако это была совсем не она.

Женщина ехала с сыном в его любимый парк, когда снова почувствовала такие симптомы: пронзительная боль прямо под сердцем, такая острая, что она чуть не слетела с дороги. Женщина давила на грудь одной рукой, а другой сжимала руль, пытаясь безопасно добраться до парка, чтобы перевести дыхание.

Об этом сообщает Insider.

Это стало для женщины знакомым чувством, и она знала, что головокружение и сердцебиение не могли остаться позади. Ей удалось выпустить своего сына из автокресла, чтобы он поиграл, а сама женщина нашла тихое место, чтобы посидеть и подождать, пока это ощущение пройдет.

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Эти симптомы были довольно нерегулярными в течение предыдущих месяцев, поэтому женщина решила их игнорировать, но тот момент в машине с ее сыном стал последней каплей. Пережить это, находясь на водительском сиденье, было ужасно и подвигло женщину записаться на прием к врачу первичной медицинской помощи. Это также подтолкнуло ее задать себе вопросы, которых она избегала: что-то не так с ее сердцем? С ее мозгом? Она умирает?

Женщина была уверена, что умрет от сердечного приступа

Женщина проводила дни, ища у Google свои симптомы: боль в груди, боль в левой руке, нерегулярное сердцебиение и одышку. Иногда некоторые из этих симптомов длятся часами; в другие разы они появлялись и быстро уходили.

Женщина самостоятельно диагностировала у себя смертельную болезнь сердца и ждала, пока врач это подтвердит. Чем больше она шарила в Google, тем сильнее болела грудь и труднее было дышать. Женщина была уверена, что нуждается в лечении, чтобы не умереть от сердечного приступа в 36 лет.

Когда наконец настал день приема, врач тоже была серьезно обеспокоена симптомами женщины, поэтому провела несколько тестов и задала уточняющие вопросы. Медик поинтересовалась у пациентки, когда появились симптомы (иногда во время вождения, но часто случайно), и они улучшились или ухудшились во время физической активности (они улучшились).

Затем врач начала расспрашивать о жизни женщины. Она спросила, испытывала ли пациентка стресс (да, потому что была мамой, работающей на втором году пандемии), или какие-то недавние жизненные изменения вызвали в ее жизни больше стресса (короче говоря: да, много), и делала ли она что-то, чтобы управлять своим стрессом (нет).

Диагноз шокировал женщину – ей сказали, что это тревожность

Врач отложила планшет, и пациентка приготовилась к своему долгожданному диагнозу. Но то, что сказала медик, женщину шокировало: сердце в отличном состоянии и тело здорово. "То, что вы чувствуете, вероятно, тревожность", — сказала врач, добавив, что это диагноз, который она ставит все чаще и чаще с начала пандемии.

Поначалу женщина была удивлена. С детства ее описывали как нервную, застенчивую перед незнакомцами, она избегала ситуаций, вызвавших у нее дискомфорт. В начальной школе и колледже девочка прилагала немало усилий, чтобы не говорить на уроке. Иногда она так нервничала, что у нее болел живот, и она чувствовала нервное истощение. Несмотря на это, женщина никогда не считала себя человеком с тревожностью с большой буквы.

Врач выписала пациентке рецепт лекарства и сказала принять половину таблетки, когда в следующий раз появятся симптомы. А потом женщине нужно было оценить, как она себя чувствует.

Женщина научилась справляться со своей тревожностью – вот несколько советов

Несколько недель спустя новый терапевт предложил женщине немного больше подумать и разобраться, почему она чувствует себя именно так. Она чувствовала всеобщую тревожность, приправленную случайными приступами паники, и первым шагом к выздоровлению было понимание того, с чем она имеет дело.

Исключение медицинских проблем является важным первым шагом, но избегайте "врача Google"

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Когда вы чувствуете физические симптомы, которые, как вы подозреваете, могут быть вызваны тревожностью, следует как можно быстрее записаться на прием к своему врачу первичной медицинской помощи, чтобы исключить другие проблемы.

"Начните с медицинской стороны дела. Всегда хорошо проходить ежегодное обследование. Это просто хорошая профилактика", – сказала гендиректор центров лечения CBT Light On Anxiety в Чикаго Дебра Киссен.

Если вы получите чистый отчет о своем здоровье, ваш врач первичной медицинской помощи может помочь связаться с соответствующим специалистом, чтобы контролировать симптомы тревоги с помощью лекарства, психотерапии или обоих вариантов.

Если возможно, любой ценой избегайте Google. Это может только усугубить вашу тревожность и не учесть такие вещи, как ваша личная история болезни и стрессы в вашей жизни.

"Я имею в виду, независимо от того, что вы ищете в Google, вы в конце концов узнаете, что у вас инсульт, инфаркт или рак. Не ищите в Google свои симптомы", – призвала Киссен.

Тревожность обычно проявляется физически

Тревожность возникает не только в голове – ее обычно ощущают во всем теле. Как объяснил психиатр медицинского центра MedStar Montgomery Марилу Г. Табланг-Хименес, все потому, что наша вегетативная нервная система реагирует на тревожность, запуская рефлекс борьбы или бегства, стимулирующий тело защищаться, когда есть ощущение опасности.

"Примером тому будет, когда кто-то угрожает физической расправой. Это вызывает высвобождение гормонов стресса (кортизола, норадреналина и адреналина), что приводит к каскаду физиологических реакций, таких как сердцебиение, увеличение частоты дыхания и расход энергии", — рассказал психиатр.

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Типичными физическими симптомами тревожности являются боль в груди, сердцебиение, одышка, потливость, дрожь и боль в животе. Другими распространенными симптомами являются головокружение, тошнота и рвота.

Создайте личный план борьбы со своими симптомами, но знайте, когда обратиться за помощью

Со временем женщина узнала, что вызывает ее тревогу, и что помогает облегчить симптомы. Она создала персонализированный контрольный список психического здоровья, включающий минимизацию времени перед экраном, прогулки на улице, чтение книг, питье большого количества воды и избегание избытка кофеина. Когда женщина начинает чувствовать знакомые боли в груди, обычно это потому, что она пренебрегала своим контрольным списком.

Табланг-Хименес предложил советы по борьбе с симптомами тревожности:

научитесь медитативным техникам и попробуйте йогу;

выбирайте здоровую диету с высоким содержанием питательных веществ и увлажняйте организм;

соблюдайте гигиену сна;

делайте каждый день физические упражнения и участвуйте в развлекательных мероприятиях;

ведите активную социальную жизнь;

сведите к минимуму потребление алкоголя и кофеина, а также держитесь подальше от наркотиков.

Киссен сказала, что если вы все же ощущаете появление физических симптомов, то можете поговорить с кем-нибудь.

"Если эти устрашающие ощущения настолько сильны, что они занимают все больше и больше вашей жизни, тогда вам может понадобиться помощь. Иногда действительно трудно справиться", — рассказала Киссен.

Напомним, в США 13-летней девушке врачи неправильно диагностировали тревожность после того, как ее внезапно парализовало. Однако медики ошиблись с диагнозом.

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