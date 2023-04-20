Женщина игнорировала симптомы, считала их болезнью сердца, пока едва не попала в ДТП: чем это оказалось

С помощью Google 36-летняя женщина "диагностировала" у себя смертельную болезнь сердца, однако это была совсем не она.
Женщина ехала с сыном в его любимый парк, когда снова почувствовала такие симптомы: пронзительная боль прямо под сердцем, такая острая, что она чуть не слетела с дороги. Женщина давила на грудь одной рукой, а другой сжимала руль, пытаясь безопасно добраться до парка, чтобы перевести дыхание.
Об этом сообщает Insider.
Это стало для женщины знакомым чувством, и она знала, что головокружение и сердцебиение не могли остаться позади. Ей удалось выпустить своего сына из автокресла, чтобы он поиграл, а сама женщина нашла тихое место, чтобы посидеть и подождать, пока это ощущение пройдет.
Эти симптомы были довольно нерегулярными в течение предыдущих месяцев, поэтому женщина решила их игнорировать, но тот момент в машине с ее сыном стал последней каплей. Пережить это, находясь на водительском сиденье, было ужасно и подвигло женщину записаться на прием к врачу первичной медицинской помощи. Это также подтолкнуло ее задать себе вопросы, которых она избегала: что-то не так с ее сердцем? С ее мозгом? Она умирает?
Женщина была уверена, что умрет от сердечного приступа
Женщина проводила дни, ища у Google свои симптомы: боль в груди, боль в левой руке, нерегулярное сердцебиение и одышку. Иногда некоторые из этих симптомов длятся часами; в другие разы они появлялись и быстро уходили.
Женщина самостоятельно диагностировала у себя смертельную болезнь сердца и ждала, пока врач это подтвердит. Чем больше она шарила в Google, тем сильнее болела грудь и труднее было дышать. Женщина была уверена, что нуждается в лечении, чтобы не умереть от сердечного приступа в 36 лет.
Когда наконец настал день приема, врач тоже была серьезно обеспокоена симптомами женщины, поэтому провела несколько тестов и задала уточняющие вопросы. Медик поинтересовалась у пациентки, когда появились симптомы (иногда во время вождения, но часто случайно), и они улучшились или ухудшились во время физической активности (они улучшились).
Затем врач начала расспрашивать о жизни женщины. Она спросила, испытывала ли пациентка стресс (да, потому что была мамой, работающей на втором году пандемии), или какие-то недавние жизненные изменения вызвали в ее жизни больше стресса (короче говоря: да, много), и делала ли она что-то, чтобы управлять своим стрессом (нет).
Диагноз шокировал женщину – ей сказали, что это тревожность
Врач отложила планшет, и пациентка приготовилась к своему долгожданному диагнозу. Но то, что сказала медик, женщину шокировало: сердце в отличном состоянии и тело здорово. "То, что вы чувствуете, вероятно, тревожность", — сказала врач, добавив, что это диагноз, который она ставит все чаще и чаще с начала пандемии.
Поначалу женщина была удивлена. С детства ее описывали как нервную, застенчивую перед незнакомцами, она избегала ситуаций, вызвавших у нее дискомфорт. В начальной школе и колледже девочка прилагала немало усилий, чтобы не говорить на уроке. Иногда она так нервничала, что у нее болел живот, и она чувствовала нервное истощение. Несмотря на это, женщина никогда не считала себя человеком с тревожностью с большой буквы.
Врач выписала пациентке рецепт лекарства и сказала принять половину таблетки, когда в следующий раз появятся симптомы. А потом женщине нужно было оценить, как она себя чувствует.
Женщина научилась справляться со своей тревожностью – вот несколько советов
Несколько недель спустя новый терапевт предложил женщине немного больше подумать и разобраться, почему она чувствует себя именно так. Она чувствовала всеобщую тревожность, приправленную случайными приступами паники, и первым шагом к выздоровлению было понимание того, с чем она имеет дело.
Исключение медицинских проблем является важным первым шагом, но избегайте "врача Google"
Когда вы чувствуете физические симптомы, которые, как вы подозреваете, могут быть вызваны тревожностью, следует как можно быстрее записаться на прием к своему врачу первичной медицинской помощи, чтобы исключить другие проблемы.
"Начните с медицинской стороны дела. Всегда хорошо проходить ежегодное обследование. Это просто хорошая профилактика", – сказала гендиректор центров лечения CBT Light On Anxiety в Чикаго Дебра Киссен.
Если вы получите чистый отчет о своем здоровье, ваш врач первичной медицинской помощи может помочь связаться с соответствующим специалистом, чтобы контролировать симптомы тревоги с помощью лекарства, психотерапии или обоих вариантов.
Если возможно, любой ценой избегайте Google. Это может только усугубить вашу тревожность и не учесть такие вещи, как ваша личная история болезни и стрессы в вашей жизни.
"Я имею в виду, независимо от того, что вы ищете в Google, вы в конце концов узнаете, что у вас инсульт, инфаркт или рак. Не ищите в Google свои симптомы", – призвала Киссен.
Тревожность обычно проявляется физически
Тревожность возникает не только в голове – ее обычно ощущают во всем теле. Как объяснил психиатр медицинского центра MedStar Montgomery Марилу Г. Табланг-Хименес, все потому, что наша вегетативная нервная система реагирует на тревожность, запуская рефлекс борьбы или бегства, стимулирующий тело защищаться, когда есть ощущение опасности.
"Примером тому будет, когда кто-то угрожает физической расправой. Это вызывает высвобождение гормонов стресса (кортизола, норадреналина и адреналина), что приводит к каскаду физиологических реакций, таких как сердцебиение, увеличение частоты дыхания и расход энергии", — рассказал психиатр.
Типичными физическими симптомами тревожности являются боль в груди, сердцебиение, одышка, потливость, дрожь и боль в животе. Другими распространенными симптомами являются головокружение, тошнота и рвота.
Создайте личный план борьбы со своими симптомами, но знайте, когда обратиться за помощью
Со временем женщина узнала, что вызывает ее тревогу, и что помогает облегчить симптомы. Она создала персонализированный контрольный список психического здоровья, включающий минимизацию времени перед экраном, прогулки на улице, чтение книг, питье большого количества воды и избегание избытка кофеина. Когда женщина начинает чувствовать знакомые боли в груди, обычно это потому, что она пренебрегала своим контрольным списком.
Табланг-Хименес предложил советы по борьбе с симптомами тревожности:
- научитесь медитативным техникам и попробуйте йогу;
- выбирайте здоровую диету с высоким содержанием питательных веществ и увлажняйте организм;
- соблюдайте гигиену сна;
- делайте каждый день физические упражнения и участвуйте в развлекательных мероприятиях;
- ведите активную социальную жизнь;
- сведите к минимуму потребление алкоголя и кофеина, а также держитесь подальше от наркотиков.
Киссен сказала, что если вы все же ощущаете появление физических симптомов, то можете поговорить с кем-нибудь.
"Если эти устрашающие ощущения настолько сильны, что они занимают все больше и больше вашей жизни, тогда вам может понадобиться помощь. Иногда действительно трудно справиться", — рассказала Киссен.
Напомним, в США 13-летней девушке врачи неправильно диагностировали тревожность после того, как ее внезапно парализовало. Однако медики ошиблись с диагнозом.
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