Женщина, которая 40 лет носила солнцезащитный крем только на лице, шокировала видом шеи - фото

В Сети стал вирусным снимок 92-летней женщины, демонстрирующий, как на самом деле защита от солнца влияет на кожу.

Об этом пишет ladbible.com.

Первоначально он был опубликован в журнале Европейской академии дерматологии и венерологии и показывает разницу между лицом, где женщина применяла увлажняющие кремы с защитой от ультрафиолета более 40 лет, и ее шеей, где она этого не делала.

Кожа на ее лице имеет гораздо более гладкий и менее поврежденный вид, чем на шее.

Женщина 40 лет наносила солнцезащитный крем только на лицо / Фото: C Posch 2021, CC BY-NC-ND 4.0

Врач Кристиан Пош объяснил: "Хотя маловероятно, что мы сможем (или даже должны) стремиться победить старение человека по разным причинам, модификаторы старения все равно смогут изменить как продолжительность здоровья (время, в течение которого мы живем без болезней), так и продолжительность жизни. В конце концов, кто не согласится на дополнительные 20–40 лет здоровья? Такие достижения будут реализованы за счет значительного снижения заболеваемости возрастными заболеваниями, в частности, профилактики рака. Почему? Поскольку существует существенное совпадение между признаками рака и признаками старения. Таким образом борьба с биологическими изменениями старения также будет способствовать устранению предпосылок онкогенеза".

Пользователи Reddit поделились удивлением по поводу фотографии и поделились своими мыслями в комментариях.

Заказываю увлажняющий крем с защитой от ультрафиолета

Жена моего друга – дерматолог. Ее главным советом было: "Используйте увлажняющий крем с SPF, это, по сути, антивозрастный крем".

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Завтра я тоже нанесу на шею. Спасибо

Напомним, кожа мужчины навсегда посинела из-за одного препарата. Он занимался самолечением.

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