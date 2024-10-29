Женщина, которая находилась в коме 30 дней, пережила невероятный момент, изменивший ее жизнь (видео)

Женщина, сражавшаяся за свою жизнь в коме в течение 30 дней, пережила невероятный момент вскоре после пробуждения.

Об этом пишет Daily Mail.

Виктории Купай из штата Иллинойс, США, поставили диагноз "волчанка", и у нее была реакция на некоторые лекарства, которые ей давали в 2019 году. Волчанка – это неизлечимое, длительное заболевание, вызывающее боль в суставах, сыпь на коже и усталость. Тяжелые случаи воспаления могут быть опасны для жизни, вызывая серьезные повреждения сердца, легких, мозга или почек.

У Виктории состояние кожи и органов начало ухудшаться после того, как 19 августа в 2019 году лекарство ввело ее в кому.

Виктория Купай / Фото: TikTok/@justViktoria03

"Я перешла от того, что не принимала никаких лекарств, к тому, что принимала больше лекарств, чем моя бабушка. Это было такое большое изменение, а мне говорили, что это неизлечимо", — рассказала она изданию. "Никто в моей семье не имеет этого заболевания, поэтому я не знала, как будет выглядеть моя жизнь".

У нее диагностировали опасные для жизни кожные заболевания – синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, вызванный лекарством.

Рассказывая о дне, когда ее ввели в кому, Виктория объяснила: "Мама привезла меня в отделение неотложной помощи, и все пошло наперекосяк. Меня положили в ожоговое отделение интенсивной терапии. Технически я не являюсь жертвой ожога, но то, что произошло со мной, было похоже на то, что я горела изнутри наружу. То, что происходило на моей коже, отслаивалось. То же самое происходило в кишечнике и других органах".

Виктория Купай / Фото: TikTok/@justViktoria03

К счастью, через 30 дней она проснулась от комы и услышала отличную новость. У кровати ее ждал ее парень, Ник Бальдо, с бриллиантовым кольцом.

"Он спросил мою маму, прежде чем сделать предложение, потому что это было одним из моих пожеланий еще до того, как я заболела. Он уважал это желание", — вспомнила Виктория. "Он решил сделать это тогда, потому что я много раз была на грани жизни и смерти. И он сказал, что если я не выживу, то, по крайней мере, буду иметь хорошие воспоминания".

Пара ждала три года, чтобы пожениться 19 августа в 2022 году. Это было сделано для того, чтобы Виктория могла поправиться и пережить пандемию Covid-19.

После рождения мальчика в этом году Виктория сказала, что никогда не думала, что это возможно. "Больные волчанкой склонны к выкидышам, поэтому это была беременность с высоким риском", — добавила она. "Он любит играть с книгами, а еще он обожает стейк и спаржу. Он просто радость жизни".

Сейчас Виктория использует свои социальные сети, чтобы повысить осведомленность об этом положении и поделиться своей историей с другими.

Напомним, ветеран расплакался, когда грабитель вернул украденное кольцо его покойной невесты. Он оставил загадочную записку.

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