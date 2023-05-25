Женщина никогда не чувствует боли: что это за генетическая мутация, которая озадачила ученых

Также она никогда не испытывает беспокойства или страха.

Женщина с редкой генетической мутацией сбила ученых с толку, узнав, что она никогда не испытывает боли.

Об этом пишет Metro.

Джо Кэмерон из горной местности Шотландии также рассказала, что не испытывает стресса или страха. Впрочем, женщина не знала, что отличается от других, пока в возрасте 65 лет не пошла на лечение тазобедренного сустава и не выяснилась ее аномально высокая переносимость боли.

"Боль для меня просто ощущается как прикосновение. Например, я чувствую, когда у меня берут кровь с помощью иглы, но ничего кроме крови на моей коже", — поделилась она.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона (UCL) расследуют уникальный случай Джо с тех пор, как он был впервые обнаружен. Они выяснили, что мутации в гене под названием "FAAH-OUT" могут заставить некоторых людей не испытывать такой же боли и дискомфорта, как большинство.

Исследователи также считают, что та же мутация может способствовать более быстрому заживлению ран.

Но это не просто хорошие новости для Джо — результаты, опубликованные в журнале Brain, могут открыть новые возможности для исследований в области боли.

Профессор медицины UCL Джеймс Кокс, также старший автор исследования, сказал: "Понимая точно, что происходит на молекулярном уровне, мы можем начать понимать задействованную биологию, и это открывает возможности для открытия лекарств, которые могли бы иметь далеко идущие положительные последствия для пациентов" .

Джо, которой сейчас 75 лет, обратилась к своему врачу 10 лет назад с жалобами на проблему с бедром, которая, как оказалось, связана с серьезной дегенерацией сустава. Но хотя для большинства это было бы невероятно болезненно, Джо сказала, что не испытывает особого дискомфорта.

Джо Кэмерон / Фото: metro.co.uk

В противном случае через несколько месяцев Джо перенесла операцию на руке в больнице Рейгмора в Инвернессе, и после этого у нее не было боли, хотя лечение обычно считается чрезвычайно болезненным.

Она сказала: "Люди, которые перенесли операцию, которую я делала, обычно полагались на обезболивающие, чтобы пережить послеоперационный период, но мне они не нужны. Это был первый раз, когда я смогла просто сравнить себя с другими".

Откровение также заставило ее задуматься о прошлом опыте, таком как рождение двоих детей и перелом челюсти, что было для нее безболезненным.

Кэмерон надеется, что ее гены смогут помочь испытывающим боль, возможно, путем открытия новой генной терапии.

Профессор медицины UCL доктор Андрей Окороков, другой старший автор исследования, сказал: "Ген FAAH-OUT – это лишь один маленький уголок огромного континента, который это исследование начало картировать".

Помимо молекулярного основания безболезненности, эти исследования выявили молекулярные пути, влияющие на заживление ран и настроение, на все из которых повлияла мутация FAAH-OUT.

"Как ученые мы обязаны исследовать, и я думаю, что эти результаты будут иметь важное значение для таких областей исследований, как заживление ран, депрессия и многое другое".

Напомним, женщина, которая в 74 выглядит 20-летней, рассказала, как всегда оставаться в форме. Она уверена, что возраст не может быть приговором.

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