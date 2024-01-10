Женщина обнаружила скрытую опухоль, просматривая старые снимки: что она заметила (фото, подробности)

Австралийка рассказала, как узнала о своей болезни благодаря архивным фотографиям.

Об этом пишет news.com.au.

Оглядываясь назад на фотографии с поездки по Европе с друзьями в 21 год, Шари Доусон поняла, что что-то не так. Она всегда имела неправильный прикус, но, глядя на фотографии, она обнаружила, что ее улыбка выглядит иначе.

"Я постепенно замечала, что мои верхние и нижние зубы могут касаться, тогда как раньше я никогда не могла этого делать", — сказала Шари. "После многих лет, прикус стал достаточно большим".

Архивное фото / Фото: News.com.au

Шари обратилась к врачам по поводу своей челюсти и начала посещать физиотерапевтов и мануальных терапевтов, поскольку у нее начали болеть колени и набухать суставы.

У нее также начались головные боли, связанные с болью в челюсти.

"Когда эти вещи всплывали, я обращалась за этим к другому медицинскому специалисту — ни разу все кусочки головоломки не были собраны воедино", — сказала она.

Шари Доусон / Фото: News.com.au

Только когда ее срочно отправили на операцию, она осознала, что происходило почти десять лет. Шари накануне вечером сидела у костра с друзьями, когда очнулась с ощущением, будто ее голова взрывается. Она привыкла к мигрени, поэтому не сразу встревожилась. Но когда рвота не прошла, она обратилась к врачу, чтобы сделать ей укол, чтобы остановить рвоту.

"Врач сказал моему партнеру Крису, что, если у меня не прекратится рвота, мне придется пойти в больницу", — сказала она.

Она так и сделала, и ее вылечили от мигрени, но боль продолжалась несколько дней, и поэтому она вернулась в больницу. Сначала ей поставили диагноз менингит и озноб, прежде чем МРТ обнаружило у нее опухоль гипофиза, являющуюся опухолью железы под мозгом и над носовыми ходами.

Выяснилось, что у нее редкое заболевание под названием акромегалия, вызванное опухолью, что означало, что она имела повышенный уровень гормона роста. Известным примером этого был борец Андре Велет.

Шари Доусон / Фото: News.com.au

Шари начала слепнуть на левый глаз, и ее срочно отправили в хирургическую больницу. Она вздохнула с облегчением, узнав, что происходит, но она также была разочарована тем, что понадобились годы, чтобы собрать кусочки головоломки воедино.

Сначала считалось, что хирурги удалили все, но Шари обнаружила, что в неоперабельном участке была остаточная опухоль, поэтому ей назначили лекарство, но это повлекло за собой побочные эффекты, такие как выпадение волос и сильная тошнота.

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"Это достаточно ограничивающее, потому что вы знаете, что мне приходилось обращаться к терапевту каждые четыре недели, поэтому я ничего не могла поделать, например, отправиться в длительный отпуск, который мне нравился раньше", — сказала она. "Потом я обратилась в Австралийский гипофизарный фонд, потому что на этом этапе пути мне просто нужно было поговорить с кем-то, у кого было то же, что и у меня, потому что у меня было так много вопросов".

На тот момент Шари было всего 29 лет. У большинства людей это заболевание диагностируется в возрасте 40 лет. Ей отчаянно хотелось знать, смогут ли они с Крисом создать семью. Она узнала, что это возможно после разговора с другими женщинами, и хотя это был трудный путь из-за повторного возникновения акромегалии, у пары все еще есть надежда.

"Сейчас мои уровни ведут себя странно: они то попадают в диапазон, то выходят за его пределы", — сказала она. "И это дало мне некоторое преимущество в попытках забеременеть и родить ребенка с помощью ЭКО".

Шари с любимым / Фото: News.com.au

Шари, которая сейчас является генеральным директором Австралийского фонда гипофиза, сказала, что ничего не знала об акромегалии перед тем, как ей поставили диагноз. Она знала о гигантизме, который обычно встречается у детей, и предполагала, что это генетическое заболевание.

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"Я никогда не осознавала, что это состояние может развиться у людей в более позднем возрасте и что это происходит из-за опухоли", — сказала она. "Я всегда думала, что это генетическая вещь. Я думаю, что это распространенное заблуждение по поводу этой болезни".

Шари сказала, что хочет поделиться своей историей, потому что думает о том, как хорошо было бы просматривать Интернет и находить материалы об опухолях гипофиза и акромегалии, когда ей не поставили диагноз.

"Я бы сказала: "Да, мои ноги выросли, кольца мне не подходят, я набрала вес, и мой рот стал другим", — сказала она. "Если бы я могла услышать об этом или прочитать об этом, может быть, мне не пришлось бы проходить пятый этап ЭКО, чтобы родить ребенка. Я просто думаю, что если это поможет одному человеку получить более ранний диагноз, моя работа здесь как бы завершена. Я просто хочу распространить информацию об этом.

Напомним, женщина 35 лет жила с окаменевшим плодом ребенка внутри. 73-летняя пациентка жаловалась на боль в животе.

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