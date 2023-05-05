Женщина очнулась от сильной боли в лице: причиной оказалась опухоль мозга

Мать двоих детей Андреа Ванакер из Монреаля, проснувшаяся от боли в правой части лица, похожего на удар электрическим током, была поражена, узнав опухоль головного мозга.

Об этом сообщает Insider.

Андреа рассказала, что это ощущение возникло внезапно в одно утро и появлялось всякий раз, когда она говорила, смеялась или даже ела.

Врачи сказали, что боль вызвана большой доброкачественной опухолью в ее черепе, которая давит на нерв, ответственный за контроль мышц лица. Они отметили, что размер опухоли свидетельствует о том, что она росла незаметно, по крайней мере, в течение 10 лет.

В конце концов, женщине удалили опухоль с помощью операции, во время которой врачам пришлось удалить часть ее черепа и разрезать мозг. Им удалось удалить всю опухоль, но женщина сказала, что ей понадобился год для восстановления сил.

Ванакер, также генеральный директор консалтинговой компании, гордилась своим здоровым образом жизни — избегала алкоголя, кофе, регулярно занималась спортом и спала по меньшей мере семь часов.

Поэтому для нее стало шоком, когда она проснулась однажды утром в июле 2020 года и испытала жгучую боль, проходящую по правой части ее лица.

“Я всегда была здорова и никогда не чувствовала ничего подобного. Я знала, что это плохая новость», – поделилась женщина.

“В основном я чувствовала интенсивную боль, которая была похожа на удары электрическим током в правой части лица каждый раз, когда я двигала мышцами лица”.

Она записалась на онлайн-консультацию на следующий день – личные встречи были сложными из-за пандемии – и посетила врача, который диагностировал у нее невралгию тройничного нерва – хроническое болевое состояние, вызывающее сильную боль в лице.

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Ее записали на второй прием к неврологу, но она сказала, что в течение следующих дней боль стала настолько сильной, что она боялась даже пошевелить мышцами лица.

По ее словам, у нее также начались проблемы с равновесием, что усложняло передвижение. На следующем приеме врачи подтвердили диагноз и сказали, что хирургическое вмешательство — единственный способ избавиться от опухоли, учитывая ее большие размеры.

Но они предупредили, что операция рискована и в тяжелых случаях пациенты могут бороться с параличом или проблемами с равновесием до конца жизни.

"Я упустила возможность говорить", — сказала женщина. Мы с мужем решили не рассказывать нашим детям, пока не узнаем больше о рисках операции”.

Она записалась на прием к нескольким другим неврологам и все они дали те же рекомендации. Одному врачу она показала МРТ, которую делала десять лет назад, чтобы спросить, была ли опухоль. Ей ответили, что она была, но гораздо меньше, что, вероятно, привело к тому, что ее тогда не заметили.

После долгих поисков она решила сделать операцию у лучшего невролога Монреаля, с которым впервые встретилась в сентябре 2020 года.

Она рассказала, что чувствовала "ужас", когда он описывал операцию, включавшую вырезание части ее черепа, а затем проникновение через ткань мозга, чтобы добраться до опухоли.

Но в 7 утра 9 ноября 2020 года Ванакер легла под нож на девятичасовую операцию по удалению всей опухоли.

На следующий день ее невролог пришел и сказал, что операция прошла успешно и опухоль удалена. Женщина отметила: “Несмотря на огромную боль, которую я испытывала, я смогла улыбнуться. Я не могла в это поверить. Я узнала, что врач успешно удалил всю опухоль головного мозга без каких-либо повреждений моего лицевого нерва”.

Затем она описала долгий путь к выздоровлению, предусматривавший многочисленные встречи с врачами и обследование у своего нейрохирурга.

Прошло около двух месяцев, прежде чем женщина начала уменьшать прием обезболивающих препаратов, когда боли в тройничном нерве начали отступать.

Через пять месяцев после операции ей также разрешили снова делать легкие упражнения, а затем потратить год на восстановление сил. Она еще чувствовала боль в черепе приблизительно 18 месяцев после операции.

"Это был один из самых трудных периодов в моей жизни, и мой муж и дети помогли мне пережить это", — сказала она. "Единственное, что я хочу сделать, это прожить свою жизнь с радостью и приносить радость другим".

Ванакер поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность об опухолях мозга и предупредить других о тревожных признаках их наличия.

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