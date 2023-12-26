Женщина однажды проснулась без воспоминаний о последних 30 годах своей жизни: что с ней произошло

Она была уверена, что она подросток из 80-х.

Бабушка из Луизианы, которая пошла в больницу с головной болью, проснулась и не смогла вспомнить последние 30 лет своей жизни.

Об этом пишет nypost.com.

Ким Дениколе было 56 лет, когда в 2018 году она почувствовала интенсивную головную боль и помутнение зрения во время посещения группы по изучению Библии.

Когда она проснулась в отделении экстренной помощи больницы, Деникола не помнила, что она была замужем и имела двоих детей. Также женщина не знала, что компьютеры существуют и что власть страны перешли из рук в руки несколько раз.

На вопрос медсестры, знает ли Ким, какой год, она ответила: "Да, 1980". Женщина была убеждена, что президент США не Дональд Трамп, а Рональд Рейган, возглавлявший страну с 1981 по 1989 год.

Ким Деникола / Фото: WAFB

"Телевизоры сейчас умны. Телевизор, который я помню, был коробкой, стоявшей у стены, и нам приходилось вставать и переключать канал", — сказала она в магазине через два месяца после инцидента.

У Ким диагностировали широкую амнезию, официально переходящую глобальную амнезию, но врачи все еще не могут определить точную причину даже после обширных тестов и сканирования.

Через пять лет после того, как она перенесла мигрень, изменившую ее жизнь, к почти 60-летней бабушке все еще не вернулись воспоминания.

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Врачи боятся, что она никогда не вернет память.

"Они сказали мне, что если до сих пор этого не произошло, тогда, вероятно, память не вернется", — сказала она.

Деникола прочла заметки в своем дневнике, пытаясь вспомнить свою жизнь, но говорит, что это похоже на чтение о ком-то другом. Женщина возродила свою любовь к мужу и наблюдала, как ее дети растут благодаря рассказам и фотографиям.

Ким Деникола с мужем / Фото: WAFB

Хотя кажется, что она потеряла 30 лет своей жизни, Ким пытается жить лучше с каждым годом.

"Возможно, я потеряла свои воспоминания, но угадайте, что? Мы можем сделать новые", – сказала она.

Напомним, недавно женщина с двумя матками родила двоих детей в разные дни. Малыши появились на свет разными способами.

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