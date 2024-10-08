Женщина ошеломила, как увеличение губ спасло ей жизнь: что произошло после филлера (фото)

Медсестра обнаружила у пациентки лейкемию после того, как у нее набухли губы после процедуры наполнения филлером.

Об этом пишет Daily Star.

36-летняя Эдита Джукайте раньше делала подобные процедуры и не имела никаких побочных реакций. Однако инъекция филлера в апреле в прошлом году вызвала мгновенный отек и сильный синяк на губе. Врач, делавший инъекцию, также ее коллега, посоветовал ей проконсультироваться с врачом общей практики.

Эдита чувствовала потерю веса и через несколько часов после визита к врачу, где она сдала анализ крови, с ней связались с хирургии. Они сообщили, что ей нужно немедленно лечь в больницу, поскольку они подозревают, что у нее лейкемия.

Эдита Джукайте

Эдита Джукайте

Последующие анализы подтвердили, что Эдита страдает хронической миелоидной лейкемией (ХМЛ). Она начала пероральную химиотерапию и сейчас находится в ремиссии.

Однако ей нужно будет принимать лекарства до конца жизни, чтобы предотвратить возвращение рака.

Британка прокомментировала: "Немногие люди могут сказать, что филлеры для губ спасли им жизнь – но я могу! Если бы синяка не было и мне не посоветовали обратиться к терапевту из-за него, я могла бы откладывать визит к врачу снова и снова, а это могло бы означать, что лейкемия прогрессировала бы и ее было бы намного труднее вылечить. Я не имела никакого представления о признаках и симптомах лейкемии – я была счастлива, что немного похудела, потому что собиралась в отпуск, и пила много энергетических напитков, которые, возможно, маскировали мою усталость. Безусловно, необходимо повышать общую осведомленность о лейкемии и о том, на что следует обращать внимание, чтобы большее количество людей могли вовремя получить диагноз и эффективное лечение, как это было в случае со мной".

Эдита Джукайте

Напомним, женщина шокировала ужасающей подтяжкой ягодиц гиалуроновой кислотой. Через шесть дней после процедуры она была на грани смерти.

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